Ufficiale, Paratici lascia il Tottenham: andrà alla Fiorentina a febbraio

L’amministratore delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham , ha dichiarato: « Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di rientrare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al club e gli auguriamo il meglio per il futuro. La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente ai cambiamenti di personale e, andando avanti, tutto proseguirà come di consueto ».

Adesso è ufficiale. Fabio Paratici lascerà il Tottenham alla fine del mercato di gennaio e approderà alla Fiorentina in Serie A, ponendo fine a due periodi distinti all’interno del club inglese, il primo dei quali iniziato nell’estate del 2021.

Paratici ha aggiunto: «Voglio ringraziare Vinai e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Ho amato il mio periodo al club, tuttavia questa opportunità, insieme alla necessità di essere basato nel mio Paese, mi ha portato a prendere questa decisione».

«Gli Spurs sono un club a cui sono molto legato. Ci lavorano persone straordinarie, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e li seguirò con attenzione dall’Italia», ha concluso Paratici nel suo addio alla società londinese.