Lo strano caso di Guida: preferisce non arbitrare il Napoli ma sarà l'AVAR di Inter-Lazio

Marco Guida ha scelto, ormai da tempo, di non arbitrare il Napoli pur essendo decaduti i vincoli territoriali per quanto riguarda le designazioni per le gare di Serie A. Una scelta personale e concessa dall’AIA che il fischietto, nato a Pompei e della sezione di Torre Annunziata, aveva spiegato nelle scorse settimane.

«Ci tengo ad essere trasparente sulla questione – aveva detto ai microfoni di Radio CRC -. Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone per bene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno».

«Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento», ha concluso Guida.

Una scelta pienamente legittima, quindi, ma che oggi è diventata un tema di polemica. La stessa AIA infatti ha designato Guida come AVAR, ovverosia assistente del VAR, per la sfida di domenica sera a San Siro tra Inter e Lazio (che sarà arbitrata da Chiffi con Di Paolo come VAR). Una gara che può essere decisiva nella lotta scudetto tra i nerazzurri e proprio il Napoli, ovverosia la squadra che lo stesso Guida ha scelto di non arbitrare. Un cortocircuito nella designazione che ha così scatenato le polemiche sui social e non solo, alla luce delle parole del fischietto campano nelle scorse settimane.