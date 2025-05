Tra i risultati dell’ultima giornata di Serie A e la vittoria del Bologna in Coppa Italia, va sempre più definendosi il quadro della Supercoppa italiana 2025.

In campionato, sono ormai certe le prime due classificate, anche se per il discorso scudetto si è riaperto il discorso dopo il pari del Napoli in casa del Genoa e la vittoria dell’Inter a Torino, che si giocheranno la Supercoppa italiana con Bologna e Milan, le due finaliste di Coppa Italia.

In attesa di conoscere ufficialmente se per il terzo anno di fila la Supercoppa si giocherà ancora in Arabia Saudita, quindi sono certe le quattro partecipanti del torneo che si giocherà anche secondo la seguente formula delle Final Four. E la vittoria dei rossoblu nella finale contro i rossoneri ha dato la certezza intanto del quadro relativo alle due partite per quanto riguarda la Coppa Italia:

semifinale 1 : vincitrice campionato-Milan

: vincitrice campionato-Milan semifinale 2: Bologna-seconda classificata Serie A

Qualora la Supercoppa si giochi ancora in Arabia, la Lega Serie A potrà garantirsi quasi 23 milioni di euro che sarebbero redistribuiti per la maggior parte ai quattro club partecipanti per una quota complessiva di 16,2 milioni. Ma a questa somma, come è avvenuto per l’edizione scorsa, si dovranno sommare i ricavi derivanti dagli sponsor, che faranno così crescere i premi per le quattro squadre protagoniste.

Per l’edizione scorsa, vinta dal Milan il 6 gennaio, la cifra complessiva che è spettata ai quattro club (Milan, Inter, Atalanta e Juventus) è stata di 22,5 milioni così distribuiti: