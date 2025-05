Real Madrid, Raul Asencio accusato di aver diffuso un video pornografico di una minorenne: rischia il processo

Il difensore del Real Madrid, Raúl Asencio, potrebbe presto affrontare un procedimento penale con l’accusa di aver condiviso un video a contenuto sessuale che coinvolgeva una ragazza minorenne. Il tribunale di San Bartolomé de Tirajana, situato a Gran Canaria, ha comunicato mercoledì che le indagini su queste accuse si sono concluse. Quattro calciatori, incluso Asencio, sono sospettati di aver registrato e diffuso materiale sessualmente esplicito raffigurante una minorenne e un’altra donna.

Il calciatore, 22 anni, era stato schierato tra i titolari nella recente vittoria del Real Madrid per 2-1 contro il Mallorca in Liga, e la nota del tribunale è stata resa pubblica poco prima del fischio d’inizio della partita disputata al Santiago Bernabéu. I fatti contestati risalirebbero a un episodio avvenuto nel 2023 in un beach club del sud di Gran Canaria. Gli altri tre calciatori coinvolti — Ferran Ruiz, Juan Rodriguez e Andres Garcia — erano stati arrestati nel settembre dello stesso anno. Inizialmente Asencio era stato chiamato a deporre in qualità di testimone, ma successivamente è stato inserito tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Guardia Civil.

Nel febbraio scorso, secondo quanto riferito da The Athletic, un tribunale spagnolo ha respinto la richiesta di archiviazione provvisoria presentata dalla difesa di Asencio. In quell’occasione, i documenti giudiziari hanno confermato che una delle donne riprese nei video aveva meno di 16 anni al momento dei fatti.

La nota diffusa mercoledì dal tribunale ha dichiarato conclusa la fase istruttoria. Il documento, in lingua spagnola, tradotto, afferma che i comportamenti dei calciatori sono “potenzialmente configurabili come reati di scoperta e diffusione di segreti senza consenso e violazione della privacy (art. 197.1 del Codice Penale), di condivisione e invio dei video a terzi senza informare le persone coinvolte né ottenere il loro consenso (art. 197.3), di adescamento o sfruttamento di minori per fini pornografici e detenzione di tale materiale senza consenso (art. 197.4), nonché di conservazione dei video senza il consenso delle vittime”.

Ora il fascicolo è stato trasmesso alla Procura, che potrà decidere se formulare un atto di accusa e avviare un processo, oppure chiedere l’archiviazione. In entrambi i casi, la decisione potrà essere impugnata.

Asencio ha totalizzato 21 presenze in questa stagione di Liga con la maglia del Real Madrid. Gli altri tre calciatori, ex compagni nelle giovanili del club, hanno lasciato la squadra nell’estate 2023. Ruiz si è trasferito al Girona, il cui direttore sportivo Quique Cárcel, lo scorso novembre, ha dichiarato: “Rispetto la presunzione d’innocenza”, riferendosi all’indagine in corso. Rodriguez e Garcia, invece, hanno firmato rispettivamente con Tarazona e Alcorcón, club della terza divisione spagnola.