Coppa Italia, la finale Milan-Bologna è la meno vista in tv degli ultimi 15 anni

Milan-Bologna è stata la finale di Coppa Italia con il più alto incasso da botteghino nella storia della competizione, a pari merito con quella del 2023 fra Fiorentina e Inter, grazie al tutto esaurito registrato allo stadio Olimpico di Roma.

I rossoblù di Vincenzo Italiano hanno conquistato un trofeo atteso da 51 anni, che è valso anche il primo titolo da allenatore di Serie A per l’ex Fiorentina, con cui ha giocato in tutto tre finali comprese le due di Conference League. Dall’altra il Milan manca l’occasione di arricchire la propria bacheca oltre alla Supercoppa conquistata a gennaio con un trofeo che continua a mancare da ben 22 anni. Inoltre, i rossoneri dovranno sperare di arrivare a un piazzamento europeo tramite il campionato, strada che rimane comunque molto difficile visto l’attuale ottavo posto.

Un successo di pubblico allo stadio per la finale di ieri sera che però non coincide con quello degli spettatori in televisione. Infatti, se Canale 5, emittente che ha mandato in onda esclusiva la partita, ha vinto nettamente la gara degli ascolti con le altre emittenti, Milan-Bologna è stata la finale di Coppa Italia meno vista degli ultimi 15 anni.

La sfida fra rossoneri e rossoblù è stata seguita da 6,53 milioni di spettatori per uno share del 30,9%. Dati che come detto sono i peggiori per una finale di Coppa Italia negli ultimi cinque anni a livello di numero medio di persone che hanno seguito l’evento.

Rispetto a Milan-Bologna ha fatto peggio a livello di share soltanto la finale del 2019 fra Atalanta e Lazio che non è arrivato a toccare il muro del 30%, ma che al contrario ha sfondato i 7 milioni di spettatori. Soglia che non è stata raggiunta solo in tre occasioni negli ultimi 15 anni: l’altra sera e con il derby della Capitale Roma-Lazio del 2013 che però raccolse quasi il 40% di share. Ci arrivò a un passo la già citata Fiorentina-Inter con uno share maggiore.