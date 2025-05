Coppa Italia, record di incasso per una finale: al top resta Inter-Milan

La finale di Coppa Italia entra di diritto nella storia del Bologna, che è tornato a vincere un trofeo dopo 51 anni, quando nel 1974 alzò al cielo proprio la coppa nazionale, che fino a ieri era l’ultimo titolo conquistato dai felsinei.

Grazie al gol di Dan Ndoye nella ripresa, la formazione di Vincenzo Italiano è stata in grado di superare il Milan. Dal canto loro, i rossoneri perdono invece un’altra finale di Coppa Italia, trofeo che la formazione milanista non aggiunge nella sua bacheca dal 2023.

Milan Bologna incasso Coppa Italia – I numeri e la classifica

Ma Milan-Bologna di ieri entra di diritto anche nella storia della Coppa Italia. Infatti, la sfida di questa stagione è la finale della coppa nazionale con il più alto incasso al botteghino. Un tutto esaurito da 68.500 spettatori che ha garantito un introito pari a 5,5 milioni di euro. Risultato che piazza la partita fra rossoneri e rossoblù a pari merito con l’altra finale da record, giocata nel 2023 fra Fiorentina e Inter, che vedeva lo stesso Italiano seduto sulla panchina dei viola.

Guardando più in generale agli incassi registrati in tutte le partite di Coppa Italia, al primo posto rimane saldamente il derby di ritorno in semifinale di quest’anno fra Inter e Milan, che garantì l’accesso in finale ai rossoneri grazie a un secco 0-3 dopo l’1-1 dell’andata, con i suoi 5,8 milioni per un San Siro da tutto esaurito grazie ai suoi 75.552 spettatori.

Di seguito la classifica completa dei primi 10 incassi più alti mai registrati in Coppa Italia: