Serie C, il sorteggio del tabellone playoff: tutte le sfide per la promozione

Tutto pronto per il nuovo sorteggio dei playoff di Serie C, dopo una serata ricca di gol, alcuni davvero spettacolari, e carica di emozioni che ha caratterizzato le cinque sfide di ritorno del Primo Turno della Fase Nazionale. Le gare si sono concluse con il passaggio al turno successivo di Crotone, Pescara, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta U23 in Lega Pro.

Tra le 20 reti totali, spicca la splendida rovesciata di Di Molfetta, una vera perla che però non è bastata alla Feralpisalò per ribaltare il risultato contro il Crotone. Al Lino Turina finisce 2-1, ma il punteggio complessivo tra andata e ritorno premia i calabresi. Identico risultato all’Adriatico, dove il Catania batte il Pescara ma non riesce a superarlo in classifica generale, a causa della miglior posizione ottenuta dagli abruzzesi nella stagione regolare.

Successi esterni e qualificazione per Giana Erminio e Vis Pesaro, rispettivamente contro Monopoli e Rimini. I lombardi, dopo essere andati sotto nel punteggio, ribaltano il risultato e vincono 3-1, eliminando i pugliesi. Spettacolare la sfida tra Rimini e Vis Pesaro, finita 4-3 per i marchigiani dopo una gara combattuta fino all’ultimo secondo. Nonostante la vittoria casalinga della Torres, a passare il turno è l’Atalanta U23 grazie al vantaggio acquisito nella gara d’andata.

Le cinque squadre qualificate si uniranno nel sorteggio del 15 maggio – trasmesso in diretta su SkySport24 alle 11:30 – a Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, seconde classificate nella stagione regolare per il tabellone playoff Serie C. Queste ultime, insieme al Pescara, che vanta il miglior piazzamento tra le qualificate, saranno teste di serie nel prossimo turno.

Serie C sorteggio tabellone playoff, le qualificate

Di seguito, tutte le squadre qualificate al secondo turno della fase nazionale dei playoff:

Atalanta U23

Pescara

Crotone

Giana Erminio

Vis Pesaro

Vicenza (seconda classificata girone A)

Ternana (seconda classificata girone B)

Audace Cerignola (seconda classificata girone C)

Serie C sorteggio tabellone playoff, le sfide

QUARTI DI FINALE (andata 18 maggio, ritorno 21 maggio)

Giana Erminio-Ternana

Crotone-Vicenza

Vis Pesaro-Pescara

Atalanta U23-Audace Cerignola

SEMIFINALI (andata 25 maggio, ritorno 28 maggio)

Atalanta U23/Audace Cerignola vs Vis Pesaro/Pescara

Crotone/Vicenza vs Giana Erminio-Ternana

FINALE (andata 2 giugno, ritorno 7 giugno)