Il Real Madrid svela il nuovo Innovation District a Valdebebas: investimento da 8,5 miliardi

Nella serata di ieri, presso la sala riunioni della Ciudad Real Madrid, si è svolta la presentazione del distretto tecnologico Madrid Innovation District (MID), un nuovo spazio urbano che sorgerà nei terreni della Ciudad Real Madrid e in cui aziende, ricercatori e imprenditori lavoreranno insieme, condivideranno conoscenze e promuoveranno progetti.

All’evento hanno partecipato il presidente del Real Madrid, Florentino Perez; la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso; e il sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida. L’obiettivo del progetto è attrarre le sedi delle grandi aziende mondiali di innovazione e sviluppo, insieme ad altre imprese orientate all’innovazione tecnologica, generando sinergie e un ambiente collaborativo.

Come si legge dalla nota pubblicata sul sito ufficiale del Real Madrid, il MID sarà il distretto tecnologico più importante d’Europa, un centro nevralgico in cui talento e tecnologia si fonderanno per dare forma al futuro. Sarà progettato per attrarre il talento necessario e diventare uno spazio di lavoro e innovazione che collochi Madrid al centro delle grandi aziende tecnologiche a livello internazionale; un luogo dove si respiri tecnologia per lavorare, vivere, apprendere e divertirsi.

Il Real Madrid metterà a disposizione uno spazio unico e ad alto potenziale per realizzare il progetto: gli 850.000 m² di terreni disponibili a Valdebebas. Si tratta di una zona privilegiata con una posizione strategica, accanto all’aeroporto Adolfo Suárez Barajas e a IFEMA, e un’eccellente connettività con uno dei centri nevralgici di Madrid, lo stadio Santiago Bernabeu sul Paseo de la Castellana.

«Ci troviamo davanti a una nuova grande sfida per costruire insieme una grande città tecnologica che permetta a Madrid di continuare a progredire come esempio di innovazione e avanguardia nel mondo. Questo progetto è un’opportunità unica per far diventare Madrid la grande capitale tecnologica del sud Europa», ha commentato il presidente Florentino Perez.

Inoltre, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha spiegato come questo progetto porti con sé «25.000 posti di lavoro e un investimento totale di 8,5 miliardi».