Il ministro Giorgietti: «Decreto Crescita? Abbiamo altre priorità in questo momento»

Ma a porre un freno a queste discussioni è lo stesso Ministro per l’Economia e le Finanze Giancarlo Giorgetti , a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale a Washington: «Diciamo che in questo momento abbiamo altre priorità e altre emergenze per le famiglie e per le imprese. Se ne potrà parlare , ma onestamente non mi sembra in cima, ahimè, in questo momento, alle necessità del Paese».

Il ministro ha poi commentato la situazione economica italiana e anche globale, caratterizzata da grande incertezza per gli ultimi avvenimenti in Medio Oriente, dopo la guerra israelo-palestinese: «Diciamo che sono valutazioni molto migliori rispetto a quelle di tre anni fa, quando sono arrivato per la prima volta, e quindi questo è un buon segno. Il percorso che abbiamo intrapreso continua. Certo è che situazioni che non dipendono da noi, di carattere eccezionale rischiano di creare problemi e contraccolpi non soltanto all’Italia e all’Europa ma direi all’economia globale».

Il ministro ha anche indicato che a margine dei lavori del Fondo c’è stato un incontro con le agenzie di rating: «Come di consueto le incontriamo tutte per uno scambio di vedute franco e cordiale. L’elemento nuovo rispetto alla traiettoria sicura che avevamo è questa situazione internazionale che naturalmente, se dura nel tempo, provocherà contraccolpi per tutti, non soltanto per l’Italia. Taglio accise? Chiaramente chi fa politica è chiamato a fare anche altri tipi di valutazioni. Credo che i poveri ministri delle finanze non siano molto invidiati in questo momento. Gli incontri di questi giorni, anche a livello europeo, hanno confermato lo stato di disagio e la richiesta alla Commissione europea di assumere decisioni urgenti, rapide ed efficaci per contrastare quella che speriamo sia una situazione temporanea».