Non c’è soltanto la lotta per lo scudetto ad infiammare la stagione 2025/26 della Serie A. La corsa all’Europa – senza considerare l’Inter, che sul fronte della qualificazione alla prossima Champions League ha già portato a termine il proprio compito (seppur non ancora matematicamente) – vede coinvolte attualmente sei squadre per l’accesso a tre diverse competizioni.

Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa per l’Europa

Detto dell’Inter, nessuno si è ancora assicurato un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. Attualmente, la situazione in classifica è la seguente, ricordando che il Como e il Napoli hanno una partita in meno e scenderanno in campo contro l’Inter e il Parma tra questo pomeriggio e questa sera (*una gara in meno):

Napoli 65*

Milan 63

Juventus 60

Como 58*

Roma 57

Atalanta 53

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. La squadra che ha ottenuto più punti o vanta una miglior differenza reti all’interno di uno scontro diretto si posiziona dunque davanti all’avversaria nella graduatoria finale.

Tuttavia, se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio (con una parità di punti conquistati e reti segnate e subite nello scontro diretto), si analizzerebbe successivamente la differenza reti nell’intero campionato, passando poi alle reti segnate sempre in campionato e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.

Serie A scontri diretti – Scatto Juve: bianconeri avanti su tre big

A sette giornate dal termine del campionato, ci sono ancora alcune sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio e in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei. In particolare, grazie al successo con l’Atalanta, la Juventus si è portata avanti negli scontri diretti con ben tre big, in attesa della partita di ritorno con il Milan tra due settimane:

IN VANTAGGIO

Napoli su Roma e Atalanta ;

su e ; Milan su Como e Roma;

su e Juventus su Napoli, Roma e Atalanta ;

su e ; Como sulla Juventus ;

sulla ; Atalanta sulla Roma (in attesa del ritorno).

IN SVANTAGGIO

Napoli con la Juventus

con la Juventus Juventus con il Como

con il Como con il Milan

con il Roma con Napoli , Milan, Juventus e Atalanta (in attesa del ritorno)

con , e (in attesa del ritorno) Atalanta con Napoli e Juventus

IN PARITÀ

Napoli-Milan

Napoli-Como (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Milan-Juventus (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Como-Roma

Como-Atalanta

Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nelle prossime settimane. Di seguito, una tabella riepilogativa. Per ogni incrocio viene indicata la squadra in vantaggio negli scontri diretti: