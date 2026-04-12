Spunta il nome di Galliani per la presidenza FIGC, la carta del Milan contro Malagò

La partita federale legata alla successione di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC sta facendo emergere alcune tensioni e rivalità interne alla Lega Serie A, che finora erano rimaste sotto traccia. Il risultato è che, con l’assemblea dei presidenti ormai vicina, invece di convergere su un unico nome le candidature starebbero addirittura aumentando.

L’idea del presidente della Serie A era quella di utilizzare la riunione in programma domani per confrontarsi prima sui programmi e solo successivamente sui possibili candidati a cui affidare il rinnovamento. Ma prima dell’assemblea, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato il suo amico e concittadino Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia e delle Finanze dell’esecutivo Meloni) con l’obiettivo di perorare la causa di Giovanni Malagò, nome forte per la Federcalcio del futuro.