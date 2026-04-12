Spunta il nome di Galliani per la presidenza FIGC, la carta del Milan contro Malagò

La partita federale legata alla successione di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC sta facendo emergere alcune tensioni e rivalità interne alla Lega Serie A, che finora erano rimaste sotto traccia. Il risultato è che, con l’assemblea dei presidenti ormai vicina, invece di convergere su un unico nome le candidature starebbero addirittura aumentando.
L’idea del presidente della Serie A era quella di utilizzare la riunione in programma domani per confrontarsi prima sui programmi e solo successivamente sui possibili candidati a cui affidare il rinnovamento. Ma prima dell’assemblea, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato il suo amico e concittadino Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia e delle Finanze dell’esecutivo Meloni) con l’obiettivo di perorare la causa di Giovanni Malagò, nome forte per la Federcalcio del futuro.
Questo perché, come sottolineato nell’editoriale del weekend, in questo momento Malagò non appare molto in sintonia con il governo in carica. Quindi, a meno che non si voglia vedere come andranno le elezioni politiche in programma nella primavera 2027, la domanda che si stanno ponendo in molti in Lega Serie A è quella se sia conveniente o meno spingere per un presidente non proprio in linea con il potere politico.
Secondo Il Corriere della Sera, la strategia di Marotta su Malagò non sarebbe piaciuta a diversi club, tra cui Milan, Juventus e Parma. E proprio il club rossonero si sarebbe mosso per verificare la disponibilità di Adriano Galliani (ex AD proprio di Milan e Monza) a entrare nella corsa. Una mossa a sorpresa o soltanto una manovra per sparigliare le carte? Domanda che si accompagna a un interrogativo politico: il mondo istituzionale vedrebbe con favore un senatore di Forza Italia alla guida del calcio italiano?