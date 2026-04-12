Union Berlino, Marie-Louise Eta scelta come allenatrice: prima donna nei top 5 campionati europei

L’ Union Berlino ha deciso di separarsi dall’allenatore Steffen Baumgart . Il club tedesco ha annunciato l’esonero del tecnico insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna. Nulla di sorprendente fino a qui: un esonero come tanti di quelli che si vedono durante la stagione. La novità storica è che la squadra è stata affidata a Marie-Louise Eta per il finale di stagione.

La decisione arriva dopo una seconda parte di stagione molto complicata. «Abbiamo avuto una ripresa di campionato estremamente deludente e non possiamo lasciarci ingannare dalla nostra posizione in classifica», ha spiegato il direttore del calcio professionistico Horst Heldt. «La situazione resta fragile e abbiamo bisogno di punti con urgenza per assicurarci la permanenza in Bundesliga. Due vittorie in quattordici partite dopo la pausa invernale e le prestazioni delle ultime settimane non ci danno la fiducia necessaria per pensare di poter invertire la rotta con l’attuale staff».

Heldt ha poi sottolineato la disponibilità di Eta ad assumere il nuovo incarico: «Sono lieto che Marie-Louise Eta abbia accettato di prendere in mano la squadra in questo momento, prima di iniziare il suo lavoro con la prima squadra femminile a partire dall’estate». Il club ha comunque voluto ringraziare Baumgart e i suoi collaboratori per il lavoro svolto: «A loro dobbiamo la salvezza tranquilla ottenuta la scorsa stagione e un buon rendimento nella prima parte di questo campionato. Auguriamo a tutti il meglio per il futuro».

Eta, che prenderà immediatamente il comando della squadra, ha parlato con cautela ma anche con fiducia della nuova sfida. «Visto il distacco ridotto nella parte bassa della classifica, la nostra permanenza in Bundesliga non è ancora garantita. Sono felice che il club mi abbia affidato questo compito impegnativo. L’Union ha sempre dimostrato di sapersi compattare nei momenti difficili e sono convinta che riusciremo a conquistare i punti necessari per raggiungere l’obiettivo».