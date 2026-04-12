Galliani rifiuta la presidenza della FIGC e rilancia Malagò: «E’ il migliore»

«Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito». Con queste parole al Corriere della Sera, Adriano Galliani, sollecitato dal Milan e altre squadre a entrare nella contesa elettorale, ha deciso di compiere un passo indietro.
«L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della FIGC possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò», ha sottolineato Galliani.
Quello di Malagò, come spiegato da Calcio e Finanza nell’editoriale del weekend, è un nome che ha trovato consenso tra i club di Serie A, anche se rimane l’incognita legata alla sua poca sintonia con il governo in carica. Quindi, a meno che non si voglia vedere come andranno le elezioni politiche in programma nella primavera 2027, la domanda che si stanno ponendo in molti in Lega Serie A è quella se sia conveniente o meno spingere per un presidente non proprio in linea con il potere politico.
E anche questo spiega il blitz romano del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta di mercoledì scorso, quando il manager varesino ha incontrato il suo potente concittadino (e amico) Giancarlo Giorgetti, ascoltatissimo ministro dell’Economia e delle Finanze dell’esecutivo Meloni.
E a proposito di Malagò, proprio Galliani (ex amministratore delegato di Milan e Monza) ha aggiunto: «Naturalmente mi auguro che anche le altre componenti seguano l’esempio e si allineino sulla figura di un manager che ha esperienza e successi nel mondo dello sport».