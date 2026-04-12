Galliani rifiuta la presidenza della FIGC e rilancia Malagò: «E’ il migliore»

«Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito». Con queste parole al Corriere della Sera, Adriano Galliani, sollecitato dal Milan e altre squadre a entrare nella contesa elettorale, ha deciso di compiere un passo indietro.

«L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione. E alla fine ritengo che il miglior presidente della FIGC possibile, e non solo come espressione della Lega di A, sia Giovanni Malagò», ha sottolineato Galliani.