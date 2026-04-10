Incontro Marotta-Giorgetti: sul tavolo la candidatura di Malagò alla FIGC

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter e consigliere federale della Federcalcio, è stato mercoledì al Quirinale, tra gli ospiti invitati alla visita della squadra olimpica di Milano-Cortina al presidente Mattarella. E’ stata l’occasione per parlare con un vecchio conoscente come Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, e – come riporta Il Giorno – per fare partire le manovre che potrebbero portare alla scelta del prossimo presidente della Federcalcio.

Marotta, insieme alla maggioranza della Lega di Serie A guidata da Ezio Simonelli, sostiene la candidatura di Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni e reduce dal successo dell’Olimpiade invernale assegnata all’Italia. Giorgetti e il governo, invece, ritengono più opportuno nominare un commissario che possa avviare quelle riforme strutturali di cui il calcio italiano ha urgente bisogno.