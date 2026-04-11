Conte in nazionale? Un affare per tutti, anche per De Laurentiis. Però c'è il nodo ingaggio. Malagò verso la FIGC ma pesa la scarsa sintonia col governo

Questo perché se è vero che il ritorno del coach salentino in Azzurro sarebbe una soluzione che gioverebbe quasi a tutti, è altrettanto vero che in primo luogo non sarebbe nemmeno tanto disprezzata da De Laurentiis stesso.

Proprio per questa sua capacità di saper difendere i propri interessi è difficile pensare che il patron partenopeo sia stato folgorato sulla strada della causa Azzurra (quella della Nazionale ) quando dice, come nel post Napoli-Milan, che non porrebbe ostacoli a una eventuale richiesta della FIGC di liberare Antonio Conte per la panchina della Nazionale (a differenza di quanto fece con Spalletti nel 2023).

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è probabilmente con quello dell’Inter Giuseppe Marotta il manager più capace espresso dal calcio italiano negli ultimi 20 anni. Non solo, il fatto che il patron azzurro sia anche il proprietario del club e non solo il massimo gestore ( Marotta ha solo il 2,5% della società nerazzurra ) ne acuisce ulteriormente la responsabilità e quindi in qualche modo la caratura.

Un endorsement in piena regola quello del patron partenopeo che peraltro non è isolato all’interno della Lega Serie A e che evidenzia un tema che merita di essere sviscerato prima di tornare a parlare del nuovo commissario tecnico. Perché in qualche modo tutto si tiene e Malagò , che nel 2018 portò Mancini sulla panchina della Nazionale, già ha dimostrato di volere in Azzurro allenatori affermati , di visione e capaci di impostare un progetto tecnico ben definito come potrebbe essere benissimo Conte in questo momento.

Peraltro, sempre stando alle dichiarazioni provenienti da Napoli , non è difficile individuare un filo rosso che porta anche a Giovanni Malagò , l’ex presidente del CONI ora tra i principali papabili per diventare nuovo presidente della FIGC sino al 2028 quando inizierà il nuovo quadriennio olimpico. Questo perché all’indomani della debacle della Nazionale in Bosnia, De Laurentiis non tardò un secondo a dire che se Malagò dovesse diventare presidente della FIGC «il calcio italiano tornerebbe protagonista in meno di due anni».

È un fatto d’altronde che da Napoli-Milan anche per le parole dello stesso Conte ( «se fossi presidente della FIGC inserirei il mio nome tra i papabili per la panchina della Nazionale» ) il nome dell’ex centrocampista della Juventus è diventato quello più gettonato per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia.

Malagò e gli equilibri politici: il nodo governo

Come si diceva sono molti i club della massima serie che vedrebbero di buon grado quale nuovo numero uno del calcio italiano l’espertissimo Malagò. E quindi sarebbero pronti a votarlo come nuovo presidente della federazione, a patto, secondo quanto Calcio e Finanza ha potuto appurare, che l’ex presidente del CONI, gradito alle grandi, non commetta l’errore di spingere troppo sulla riduzione delle squadre nella massima serie perché correrebbe il pericolo di alienarsi i favori delle piccole. (A proposito, essendo le elezioni il 22 giugno e quindi entro la data di scadenza della stagione del 30 giugno voteranno per la Serie A anche le tre squadre che saranno retrocesse al termine del campionato in corso).

I nodi però sono essenzialmente due:

Il primo è che la Lega Serie A conta solo per il 18% dei voti utili per eleggere il nuovo presidente della FIGC ed è evidente come il gioco debba quasi necessariamente passare per un’intesa con la componente Dilettanti che dispone del 34% dei voti utili. Componente presieduta da Giancarlo Abete e che è ancora vicina al dimissionario Gabriele Gravina e questo non sarebbe nemmeno un male visto nell’ottica della Serie A che aveva votato compatta per l’ex numero uno nelle elezioni del 2025;

ed è evidente come il gioco debba quasi necessariamente passare per un’intesa con la componente Dilettanti che dispone del 34% dei voti utili. Componente presieduta da e che è ancora vicina al dimissionario Gabriele e questo non sarebbe nemmeno un male visto nell’ottica della che aveva votato compatta per l’ex numero uno nelle elezioni del 2025; Il secondo è che in Lega Serie A i presidenti sono sempre più persuasi che per risolvere i problemi atavici del calcio italiano sia necessario un dialogo importante con il mondo politico. Senza buone entrature con l’esecutivo sarebbe difficile far passare molte riforme o velocizzare molti processi ritenuti necessari, si pensi soltanto al nodo storico delle infrastrutture oppure al fatto che sulle 10 proposte del piano Gravina emerso dopo le dimissioni del manager pugliese almeno sette sarebbero dovute necessariamente passare per la politica.

E in questo quadro non sfugge che in questo momento Malagò non appare molto in sintonia con il governo in carica. Quindi, a meno che non si voglia vedere come andranno le elezioni politiche in programma nella primavera 2027, la domanda che si pongono in questo momento molti in Lega Serie A è quella se sia conveniente o meno spingere per un presidente non proprio in linea con il potere politico. E anche questo spiega il blitz romano di Marotta di mercoledì scorso, quando il manager varesino ha incontrato il suo potente concittadino (e amico) Giancarlo Giorgetti, ascoltatissimo ministro dell’Economia e delle Finanze dell’esecutivo Meloni.

Questi temi tra l’altro saranno due dei punti principali che verranno dibattuti nella assemblea dei club in programma lunedì 13 aprile a Milano. Non dimenticando però che prima dell’elezione del nuovo presidente FIGC (prevista per il 22 giugno) la Lega Serie A dovrà rinnovare i propri membri all’interno del consiglio federale che al momento sono:

Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese);

(vicepresidente dell’Udinese); Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy della Juventus);

(Director of Football Strategy della Juventus); Beppe Marotta (presidente e amministratore delegato dell’Inter).

Anche su questo fronte sarà curioso vedere se i tre saranno confermati o se nell’assise di via Rosellini vi saranno sorprese.

I conti della Filmauro: perché a De Laurentiis non dispiacerebbe perdere Conte

La questione del nuovo presidente federale si lega necessariamente a quella della futura panchina della Nazionale e su questo tema unendo i puntini delle dichiarazioni di De Laurentiis e Conte appare evidente come al patron partenopeo in fondo potrebbe anche non dispiacere più di tanto l’addio dell’allenatore pugliese. E ovviamente per lui sarebbe ancora meglio se la cosa dovesse passare quasi fosse una concessione del patron del Napoli a una Nazionale in palese difficoltà.

Per rendersi conto dei motivi per cui De Laurentiis potrebbe anche non disperarsi per un eventuale addio di Conte è necessario osservare i dati di bilancio delle società del patron napoletano. Nel rendiconto 2024/25 appena depositato si evince che la Filmauro, la società tramite la quale De Laurentiis controlla i suoi business (ivi inclusi Napoli e Bari), ha segnato una perdita a livello consolidato di 22 milioni tornando al rosso dopo l’utile di 57 milioni dell’annata 2023/24. Nel particolare, a zavorrare i conti della holding sono stati i numeri del Napoli, che nella stagione 2024/25 ha chiuso il bilancio in perdita di 21 milioni soprattutto per la mancata partecipazione alla Champions League, e del Bari, che ha chiuso in rosso invece per 6 milioni.

Nel dettaglio il fatturato è calato da 372,8 a 338,3 milioni, con un calo pari a circa il 9%, legato in particolare al calo del fatturato del Napoli considerando la mancata partecipazione alle coppe europee del club partenopeo nella stagione 2024/25.

In particolare, i ricavi sono stati pari a:

17,0 milioni per attività cinematografica (8,4 milioni al 30 giugno 2024)

2,4 milioni per attività theatrical (2,2 milioni al 30 giugno 2024)

298,8 milioni per attività calcistica (335,8 milioni al 30 giugno 2024)

0,26 milioni per sfruttamento musicale (0,15 milioni al 30 giugno 2024)

11,8 milioni per altri ricavi (17,6 milioni al 30 giugno 2024)

TOTALE: 338,3 milioni di euro (372,8 milioni al 30 giugno 2024).

Da notare peraltro che i proventi della gestione calcistica pesano sul totale del valore della produzione per il 90%, evidenziando per bene quindi come De Laurentiis sia ormai diventato un manager prettamente calcistico.

Per quanto concerne i costi, nel 2024/25 sono invece aumentati da 294,3 a 365,7 milioni (+24%) soprattutto legato agli investimenti del Napoli per il calciomercato, con una crescita di 26 milioni nei costi del personale e 41 milioni per gli ammortamenti. La perdita prima delle imposte è stata quindi di 23,3 milioni (rispetto al dato positivo per 85,9 milioni al 30 giugno 2024), mentre il risultato netto è stato negativo per 22 milioni circa (rispetto all’utile di 57 milioni al 30 giugno 2024).

I numeri della Filmauro appena depositati d’altronde per quanto concerne lo specifico del Napoli erano già emersi nel bilancio del club partenopeo 2024/25 depositato nel novembre scorso. Questo metteva in evidenza come la società azzurra la scorsa stagione avesse registrato entrate pari a 290,8 milioni e perdite pari a 21,4 milioni rispetto all’utile di 63 milioni dell’anno precedente. Insieme però alla invidiabile situazione debitoria che vede debiti finanziari netti positivi per 137 milioni di euro, rispetto alla posizione positiva per 159,9 milioni del 30 giugno 2024, alla luce della liquidità passata da 210,5 a 174,4 milioni di euro e dei soli 37 milioni di debiti verso le banche.

Detto tutto questo quel che probabilmente conta di più è che la tendenza presa dal Napoli l’estate scorsa, quando sono stati spesi 150 milioni sul mercato, tuttavia in una situazione di impatto sui conti positiva. E il bilancio, inoltre, beneficerà nei confronti di quello della passata stagione dei 48,5 milioni di premi UEFA, potrebbe essere la spia di una dinamica di incremento costi alla quale bisognerà stare attenti, dati anche i chiari di luna sulla questione nuovo stadio, per confermare quel dogma dell’”integralismo finanziario” cui è stata improntata l’intera gestione De Laurentiis del club e di cui parlava il direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini nella sua intervista a Calcio e Finanza.

In particolare dando una piccola anticipazione di uno studio prospettico sulla dinamica economica del Napoli che questa testata sta preparando e che pubblicherà a breve, si nota un cambio di paradigma nella gestione del club. Il ciclo più recente segna infatti il passaggio da un modello fondato sulla sostenibilità e sulla valorizzazione di asset giovani a uno più ambizioso, caratterizzato da investimenti elevati, crescita dell’età media della rosa e aumento strutturale dei costi operativi. Una strategia che si riflette già nei numeri: tra 2025 e 2026 il livello degli investimenti si colloca su valori record (oltre 150 milioni già spesi e circa 180 milioni potenziali), sostenuti però anche da una componente straordinaria come le plusvalenze e da una struttura finanziaria solida ma che inizia a essere maggiormente sollecitata.