Conte: «E' giusto che io sia nella lista dei candidati a Ct della Nazionale»

«È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa per la Nazionale, insieme ad altri lo metterei nel novero dei candidati se guidassi la federazione». Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte, intervenuto nella serata di ieri in conferenza stampa dopo il successo dei partenopei contro il Milan in campionato.
«Sono già stato sulla panchina della nazionale — ha detto —, conosco l’ambiente, ho fatto il C per due anni. Non è un motivo di lusinga, ma fare il Ct della nazionale rappresenta il Paese. Sapete però quale è la mia situazione di contratto e a fine stagione mi incontrerò di nuovo con il presidente e vedremo».
Conte ha ricordato anche che «se avessi raggiunto ai rigori i Mondiali si sarebbe parlato di impresa di calcio in salute, ma il risultato cambia il giudizio. Ogni volta che non ci qualifichiamo bisogna ricostruire, ma io da C ho visto poco aiuto dalle squadre. Ci sono giocatori di un certo livello e qualcosa deve essere fatta. Vogliamo bene alla Nazionale, ci dispiace per quello che è accaduto».