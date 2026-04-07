Conte: «E' giusto che io sia nella lista dei candidati a Ct della Nazionale»

«È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa per la Nazionale, insieme ad altri lo metterei nel novero dei candidati se guidassi la federazione». Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte, intervenuto nella serata di ieri in conferenza stampa dopo il successo dei partenopei contro il Milan in campionato.

«Sono già stato sulla panchina della nazionale — ha detto —, conosco l’ambiente, ho fatto il C per due anni. Non è un motivo di lusinga, ma fare il Ct della nazionale rappresenta il Paese. Sapete però quale è la mia situazione di contratto e a fine stagione mi incontrerò di nuovo con il presidente e vedremo».