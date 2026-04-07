Concluso il turno di Pasqua della Serie A, la Champions League si prepara a ripartire con l’andata dei quarti di finale. Questa sera prenderà il via il primo atto del turno delle sfide a eliminazione diretta fra le migliori otto della competizione, dove non sarà presente nessuna squadra italiana a seguito della netta eliminazione dell’Atalanta per mano del Bayern Monaco. L’appuntamento con l’andata dei quarti di finale è fissato dunque per martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera. Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Champions partite in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, la partita in programma alle ore 18.45, che viene riproposta in prima serata. Questa iniziativa, in particolare, si è conclusa con la fine degli ottavi di finale. Quindi a partire dai quarti non ci sarà nessuna sfida in differita sul canale 26 del digitale terrestre.