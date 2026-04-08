Napoli e Bari spingono in rosso i conti della Filmauro di De Laurentiis: bilancio 2025 in perdita

Torna il rosso a livello consolidato per la FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, che ha visto chiudere il suo bilancio al 30 giugno 2025 con un risultato in perdita per 22 milioni di euro dopo l’utile di 57 milioni di euro, come emerso dai documenti che Calcio e Finanza ha consultato.
A spingere in rosso i conti della holding sono stati in particolare i conti del Napoli, che nella stagione 2024/25 ha chiuso il bilancio in perdita di 13 milioni, e del Bari, che ha chiuso in rosso invece per 6 milioni.
A livello consolidato, il fatturato è calato da 372,8 a 338,3 milioni di euro, con un calo pari a circa il 9%. «Il valore della produzione rileva un decremento pari a Euro 34 milioni circa. Tale variazione è riferibile, prevalentemente, ai minori proventi realizzati dalla S.S.C. Napoli S.p.A. che, rispetto alla passata stagione, ha registrato una flessione complessiva di circa l’11%».
«I principali decrementi dei ricavi consolidati del gruppo sono riconducibili ai minori proventi rivenienti dalla gestione delle squadre di calcio, che passano da 336 mln di euro a 299 mln di euro; decrementano, in particolare, i ricavi legati al botteghino (-13% circa) e i ricavi dei diritti TV (- 45% circa). Parimenti va rilevato un significativo incremento (+ 103% circa) dei ricavi realizzati attraverso l’attività di produzione di contenuti audiovisivi», si legge nel bilancio della holding.
In particolare, i ricavi sono stati pari a :
- 17,0 milioni per attività cinematografica (8,4 milioni al 30 giugno 2024)
- 2,4 milioni per attività theatrical (2,2 milioni al 30 giugno 2024)
- 298,8 milioni per attività calcistica (335,8 milioni al 30 giugno 2024)
- 0,26 milioni per sfruttamento musciale (0,15 milioni al 30 giugno 2024)
- 11,8 milioni per altri ricavi (17,6 milioni al 30 giugno 2024)
- TOTALE: 338,3 milioni di euro (372,8 milioni al 30 giugno 2024).
Guardando al fatturato, quindi, i proventi della gestione calcistica pesano, sul totale del valore della produzione, per il 90% (92% al 30 giugno 2024).
Patrimonio Aurelio De Laurentiis, il bilancio della Filmauro
Nel corso della stagione 2023/23 sono invece aumentati i costi, passati da 294,3 a 365,7 milioni (+24%). Un aumento in particolare imputabile «prevalentemente, ai costi della gestione delle squadre di calcio che ha visto crescere significativamente i costi del personale, in particolare quello tesserato (oltre 26 milioni di Euro in più rispetto alla passata stagione) e i costi per gli ammortamenti dei diritti pluriennali relativi all’acquisizione delle prestazioni professionali dei calciatori (circa 41 milioni di Euro in più rispetto alla passata stagione)».
La perdita prima delle imposte ammonta così a 23,3 milioni circa (rispetto al dato positivo per 85,9 milioni al 30 giugno 2024), mentre il risultato netto è negativo per 22 milioni circa (rispetto all’utile di 57 milioni al 30 giugno 2024).
Patrimonio Aurelio De Laurentiis, debiti e patrimonio netto della Filmauro
Alla luce dell’utile, il patrimonio netto è sceso passando da 232 a 210 milioni di euro. I debiti erano pari a 372,6 milioni (in calo rispetto ai 303,3 milioni del 2024), mentre la posizione finanziaria netta del gruppo è positiva ed è passata, rispetto al precedente esercizio, da 128,7 milioni a 109,3 milioni con un calo del 15% circa.