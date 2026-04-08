Napoli e Bari spingono in rosso i conti della Filmauro di De Laurentiis: bilancio 2025 in perdita

Torna il rosso a livello consolidato per la FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, che ha visto chiudere il suo bilancio al 30 giugno 2025 con un risultato in perdita per 22 milioni di euro dopo l’utile di 57 milioni di euro, come emerso dai documenti che Calcio e Finanza ha consultato.

A spingere in rosso i conti della holding sono stati in particolare i conti del Napoli, che nella stagione 2024/25 ha chiuso il bilancio in perdita di 13 milioni, e del Bari, che ha chiuso in rosso invece per 6 milioni.

A livello consolidato, il fatturato è calato da 372,8 a 338,3 milioni di euro, con un calo pari a circa il 9%. «Il valore della produzione rileva un decremento pari a Euro 34 milioni circa. Tale variazione è riferibile, prevalentemente, ai minori proventi realizzati dalla S.S.C. Napoli S.p.A. che, rispetto alla passata stagione, ha registrato una flessione complessiva di circa l’11%».