Paramount, 24 miliardi dai fondi del Golfo per l’assalto a Warner Bros. Discovery: PIF e QIA al fianco di RedBird

Il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita (PIF, proprietario del Newcastle) ha accettato di fornire circa 10 miliardi di dollari dei quasi 24 miliardi previsti a Paramount, guidata da David Ellison , figlio del miliardario co-fondatore di Oracle, Larry Ellison. Tra gli investitori figurano anche la Qatar Investment Authority (che tramite la Qatar Sports Investments controlla il PSG) e la L’imad Holding Co. di Abu Dhabi.

Gli accordi con i fondi mediorientali coincidono con la crescente instabilità economica e politica della regione, causata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l’Iran (giunta a una tregua di due settimane). A febbraio, Paramount ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, casa di produzione di Hbo, Cnn e Harry Potter, per 81 miliardi di dollari.

L’accordo è in attesa dell’approvazione delle autorità di regolamentazione europee e, secondo altre fonti a conoscenza della situazione, i dirigenti di Paramount hanno comunicato che l’operazione potrebbe essere conclusa entro la fine di luglio. Gli impegni assunti dagli investitori del Golfo contribuiranno a compensare i costi per gli Ellison e RedBird Capital Partners, il fondo proprietario del Milan che sostiene anch’esso l’operazione.