Paramount, 24 miliardi dai fondi del Golfo per l’assalto a Warner Bros. Discovery: PIF e QIA al fianco di RedBird

Paramount ha ricevuto impegni di investimento azionario per quasi 24 miliardi di dollari da tre fondi sovrani guidati dall’Arabia Saudita, a sostegno dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery. Lo riporta il Wall Street Journal, con l’ingresso dei nuovi soggetti confermato anche da un documento depositato presso la SEC.
Il Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita (PIF, proprietario del Newcastle) ha accettato di fornire circa 10 miliardi di dollari dei quasi 24 miliardi previsti a Paramount, guidata da David Ellison, figlio del miliardario co-fondatore di Oracle, Larry Ellison. Tra gli investitori figurano anche la Qatar Investment Authority (che tramite la Qatar Sports Investments controlla il PSG) e la L’imad Holding Co. di Abu Dhabi.
Gli accordi con i fondi mediorientali coincidono con la crescente instabilità economica e politica della regione, causata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l’Iran (giunta a una tregua di due settimane). A febbraio, Paramount ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, casa di produzione di Hbo, Cnn e Harry Potter, per 81 miliardi di dollari.
L’accordo è in attesa dell’approvazione delle autorità di regolamentazione europee e, secondo altre fonti a conoscenza della situazione, i dirigenti di Paramount hanno comunicato che l’operazione potrebbe essere conclusa entro la fine di luglio. Gli impegni assunti dagli investitori del Golfo contribuiranno a compensare i costi per gli Ellison e RedBird Capital Partners, il fondo proprietario del Milan che sostiene anch’esso l’operazione.