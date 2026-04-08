Sport Missione Comune: dal Credito Sportivo 250 milioni per l'impiantistica pubblica

Il programma è stato illustrato dal vicepresidente ANCI Roberto Pella, dal segretario generale ANCI Veronica Nicotra, dal presidente di ICSC Beniamino Quintieri e dall’amministratrice delegata dell’Istituto Antonella Baldino .

Sono 250 i milioni di euro di nuova finanza per sostenere gli investimenti destinati alla valorizzazione e al potenziamento delle infrastrutture sportive pubbliche . È questo l’obiettivo di Sport Missione Comune 2026, iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) in collaborazione con ANCI e presentata questa mattina nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

L’iniziativa punta a sostenere interventi di realizzazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale, offrendo finanziamenti a condizioni agevolate con integrale abbattimento del tasso d’interesse per mutui fino a dieci anni. È prevista inoltre una maggiore flessibilità nei piani di rimborso, che possono arrivare fino a 25 anni, con la possibilità di distribuire il contributo su più annualità per favorire la sostenibilità economico-finanziaria dei progetti.

Il plafond da 250 milioni mira ad attivare investimenti complessivi superiori a 600 milioni di euro. Le risorse sono accessibili a Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città metropolitane, Province e Regioni. Il programma si inserisce in un quadro di strumenti pubblici già attivi e consente il cofinanziamento degli interventi con altre misure nazionali e regionali, come il programma “Sport e Periferie” e le linee di intervento del PNRR, con l’obiettivo di amplificare l’impatto degli investimenti sui territori.

I risultati già ottenuti negli ultimi anni confermano l’efficacia dello strumento: dal 2023 al 2025 ICSC ha finanziato oltre 700 progetti, con uno SROI medio di 5,2 volte, dato che colloca Sport Missione Comune tra le iniziative più efficaci per lo sviluppo delle infrastrutture sportive pubbliche.

«Sport Missione Comune è un appuntamento fisso nel calendario delle opportunità che mettiamo a disposizione del sistema sportivo, un bando al quale i territori, i sindaci e gli assessori allo sport rispondono anno dopo anno con crescente interesse e maggiore consapevolezza dell’importanza di migliorare l’offerta sportiva pubblica attraverso un’impiantistica moderna, accessibile e sostenibile», ha dichiarato il ministro Abodi. «Lo dimostrano i numeri, con una crescita dei progetti finanziati e delle risorse, che quest’anno ammontano a 250 milioni di euro».

«Per i Comuni gli impianti sportivi rappresentano una priorità e Sport Missione Comune si conferma uno strumento fondamentale di continuità e pianificazione», ha aggiunto il vicepresidente ANCI Roberto Pella. «Parliamo di circa quattromila progetti che hanno interessato quasi la metà dei Comuni italiani, attivando investimenti per oltre un miliardo e mezzo di euro. La possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero consente agli enti locali di liberare risorse e continuare a investire in palestre, piscine e impianti outdoor, garantendo sicurezza, qualità e modernità».

Secondo l’amministratrice delegata di ICSC Antonella Baldino, «Sport Missione Comune rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la banca traduce in azioni concrete il proprio mandato di sviluppo». L’iniziativa, ha spiegato, «con 250 milioni di nuova finanza a favore degli enti territoriali punta a valorizzare e potenziare il patrimonio infrastrutturale sportivo, promuovendo una visione di sistema tra istituzioni, territori e fonti di finanziamento». Un percorso, ha concluso, coerente con il nuovo piano industriale dell’Istituto e con l’obiettivo di accompagnare le amministrazioni nella realizzazione di oltre 600 milioni di nuovi investimenti per uno sviluppo urbano «più green e inclusivo».