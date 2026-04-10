Calcio italiano sempre più in crisi: rischio nessuna squadra in semifinale nelle coppe europee. Peggior dato dal 18/19

Un risultato che non si verificava addirittura dalla stagione 2018/19, quando in Champions League il massimo traguardo furono i quarti di finale della Juventus contro l’Ajax. Allo stesso tempo, in Europa League fu il Napoli ad avanzare più di tutti (dopo essere stato retrocesso dalla Champions League, quando ancora il format delle coppe europee non era stato modificato), venendo però eliminato dall’Arsenal sempre ai quarti.

A quel tempo non esisteva ancora la Conference League, che sarebbe stata introdotta a partire dalla stagione 2021/22. Dopo quella stagione povera di risultati, per i club di Serie A è iniziato un periodo che ha portato buoni frutti e anche qualche successo.

I migliori risultati nelle coppe per le italiane, dal 2019 a oggi

Di seguito, i migliori risultati ottenuti dai club di Serie A nelle coppe europee per ogni stagione dal 2019/20 a oggi:

2019/20 – Inter finalista in Europa League

2020/21 – Roma in semifinale di Europa League

2021/22 – Roma vincitrice della Conference League

2022/23 – Inter finalista in Champions League, Roma finalista in Europa League e Fiorentina finalista in Conference League

2023/24 – Atalanta vincitrice dell’Europa League e Fiorentina finalista in Conference League

2024/25 – Inter finalista in Champions League

Insomma, nelle ultime sei stagioni prima di quella attuale, il calcio italiano ha raggiunto otto finali delle coppe europee, conquistando due trofei. Risultati lontani da quelli di questa stagione, in cui i club di Serie A rischiano di non prendere parte neanche a una semifinale. Un evento che si riflette anche nel ranking stagionale per Paesi, dove l’Italia si trova attualmente al quinto posto, il peggior piazzamento dalla stagione 2021/22.