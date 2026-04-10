Calcio italiano sempre più in crisi: rischio nessuna squadra in semifinale nelle coppe europee. Peggior dato dal 18/19

Il calcio italiano potrebbe presto fare registrare un dato negativo, che non si materializzava da un po’ di anni nelle campagne europee dei nostri club. Se Bologna o Fiorentina non riusciranno a ribaltare le sorti del proprio incontro in Europa League (gli emiliani) e Conference League (i toscani), la Serie A non potrà contare su nessuna squadra nelle semifinali delle coppe europee 2025/26.
Un risultato che non si verificava addirittura dalla stagione 2018/19, quando in Champions League il massimo traguardo furono i quarti di finale della Juventus contro l’Ajax. Allo stesso tempo, in Europa League fu il Napoli ad avanzare più di tutti (dopo essere stato retrocesso dalla Champions League, quando ancora il format delle coppe europee non era stato modificato), venendo però eliminato dall’Arsenal sempre ai quarti.
A quel tempo non esisteva ancora la Conference League, che sarebbe stata introdotta a partire dalla stagione 2021/22. Dopo quella stagione povera di risultati, per i club di Serie A è iniziato un periodo che ha portato buoni frutti e anche qualche successo.
I migliori risultati nelle coppe per le italiane, dal 2019 a oggi
Di seguito, i migliori risultati ottenuti dai club di Serie A nelle coppe europee per ogni stagione dal 2019/20 a oggi:
- 2019/20 – Inter finalista in Europa League
- 2020/21 – Roma in semifinale di Europa League
- 2021/22 – Roma vincitrice della Conference League
- 2022/23 – Inter finalista in Champions League, Roma finalista in Europa League e Fiorentina finalista in Conference League
- 2023/24 – Atalanta vincitrice dell’Europa League e Fiorentina finalista in Conference League
- 2024/25 – Inter finalista in Champions League
Insomma, nelle ultime sei stagioni prima di quella attuale, il calcio italiano ha raggiunto otto finali delle coppe europee, conquistando due trofei. Risultati lontani da quelli di questa stagione, in cui i club di Serie A rischiano di non prendere parte neanche a una semifinale. Un evento che si riflette anche nel ranking stagionale per Paesi, dove l’Italia si trova attualmente al quinto posto, il peggior piazzamento dalla stagione 2021/22.