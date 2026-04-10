L’Inter perde di nuovo Lautaro: come cambia la media punti con e senza l'argentino

Nuova tegola per l’Inter: Lautaro Martinez è andato nuovamente ko. L’attaccante argentino si è fermato per un lieve risentimento al soleo della gamba sinistra, lo stesso problema che lo aveva tenuto fuori per circa un mese e mezzo dopo l’infortunio nella gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Ora il capitano nerazzurro dovrebbe saltare la gara di domenica sera contro il Como, quella di venerdì contro il Cagliari e il ritorno della semifinale di Coppa Italia sempre contro il Como, per poi rientrare nella sfida contro il Torino in campionato.

Una assenza pesante per la squadra di Cristian Chivu, che perderà nuovamente il proprio leader. Lautaro era appena rientrato dal precedente infortunio ed era stato decisivo e protagonista nella larga vittoria contro la Roma, segnando una doppietta nel 5-2 finale con cui i nerazzurri hanno battuto gli uomini di Gasperini. Ma quanto pesa avere o non avere Lautaro Martinez in campo per l’Inter di Chivu?