L’Inter perde di nuovo Lautaro: come cambia la media punti con e senza l'argentino

Nuova tegola per l’Inter: Lautaro Martinez è andato nuovamente ko. L’attaccante argentino si è fermato per un lieve risentimento al soleo della gamba sinistra, lo stesso problema che lo aveva tenuto fuori per circa un mese e mezzo dopo l’infortunio nella gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Ora il capitano nerazzurro dovrebbe saltare la gara di domenica sera contro il Como, quella di venerdì contro il Cagliari e il ritorno della semifinale di Coppa Italia sempre contro il Como, per poi rientrare nella sfida contro il Torino in campionato.
Una assenza pesante per la squadra di Cristian Chivu, che perderà nuovamente il proprio leader. Lautaro era appena rientrato dal precedente infortunio ed era stato decisivo e protagonista nella larga vittoria contro la Roma, segnando una doppietta nel 5-2 finale con cui i nerazzurri hanno battuto gli uomini di Gasperini. Ma quanto pesa avere o non avere Lautaro Martinez in campo per l’Inter di Chivu?
Il confronto tra i dati con e senza Lautaro è molto chiaro, a partire dalla media punti. In tutte le competizioni nel corso della stagione 2025/26, l’Inter passa da 2,2 punti a partita a 1,6: oltre mezzo punto in meno a gara, che cambia nettamente il rendimento della squadra. Anche il numero di vittorie cala in modo netto: con Lautaro sono 26 in 36 partite (circa il 68%), senza si scende a 4 su 9 (44%). Aumentano i pareggi e, più in generale, diminuisce la continuità nei risultati. Solo dopo viene il dato sui gol, che è comunque evidente: la media passa da 2,3 a 1,5 a partita.
In tutte le competizioni quindi:
- Inter con Lautaro: 2,2 punti a partita e 2,28 gol a partita;
- Inter senza Lautaro 1,6 punti a partita e 1,5 gol a partita.
Se si guarda solo alla Serie A 2025/26, il quadro resta lo stesso. La media punti scende dai 2,5 punti a gara nelle 26 partite in cui è sceso in campo a 1,6 nelle cinque sfide saltate. In particolare, l’ultimo infortunio ha fatto saltare queste cinque partite all’argentino (prima di rientrare nella goleada contro la Roma):
- Lecce-Inter 0-2;
- Inter-Genoa 2-0;
- Milan-Inter 1-0;
- Inter-Atalanta 1-1;
- Fiorentina-Inter 1-1.
La percentuale di vittorie passa dall’81% (21 su 26) al 40% (2 su 5). Anche qui l’Inter senza Lautaro è molto meno costante. Infine i gol: da 2,5 a 1,2 a partita, più che dimezzati quindi nelle sfide di campionato.
Nella sola Serie A quindi la media con e senza l’argentino è la seguente:
- Inter con Lautaro: 2,5 punti a partita e 2,5 gol a partita;
- Inter senza Lautaro 1,6 punti a partita e 1,2 gol a partita.