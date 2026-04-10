Nuovo infortunio per Lautaro Martinez. Come si legge in una nota ufficiale pubblicata dall’Inter, l’attaccante argentino «si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni».
Il polpaccio è lo stesso che aveva costretto ai box l’attaccante dopo la partita contro il Bodo Glimt. L’infortunio occorso in Champions League ha tenuto Lautaro lontano dal campo per un mese e mezzo, prima del rientro nell’ultima partita valida per il campionato di Serie A.
Con il nuovo risentimento (descritto come lieve) Lautaro salterà sicuramente la partita contro il Como in campionato e molto probabilmente anche quella contro il Cagliari. Difficilmente l’argentino si rivedrà in campo in Coppa Italia (ancora contro il Como). Più probabile un suo ritorno in occasione del match contro il Torino, in trasferta, per la 34esima giornata di campionato.