Nuovo infortunio per Lautaro Martinez. Come si legge in una nota ufficiale pubblicata dall’Inter, l’attaccante argentino «si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni».