Ufficiale, due amichevoli per l'Italia a giugno: Silvio Baldini in panchina

In attesa di conoscere il nuovo Ct, che verrà deciso dopo l’elezione del presidente della FIGC , a guidare la Nazionale in questo doppio impegno – il primo fissato per mercoledì 3 giugno e il secondo per domenica 7 giugno – ci sarà Silvio Baldini , attualmente sulla panchina dell’Under 21, aiutato dal suo staff. A comunicarlo una nota della FIGC.

Dopo la cocente mancata qualificazione ai prossimi Mondiali , che ha portato alle dimissioni di Gennaro Gattuso da commissario tecnico, la Nazionale dovrà ripartire e lo farà con le due amichevoli in programma a inizio giugno contro Lussemburgo e Grecia .

Come detto si tratta dei due primi impegni per la Nazionale dopo la sconfitta in Bosnia. Sarà un’occasione di vedere all’opera anche volti nuovi con la selezione maggiore, e molto probabilmente Baldini riserverà la maggior parte del minutaggio ad alcuni dei suoi migliori ragazzi che hanno vestito in questi mesi la maglia dell’Under 21.

L’elezione federale è fissata per lunedì 22 giugno e da allora ogni giorni sarà quello buono per conoscere il prossimo commissario tecnico della Nazionale che vedrà partire la sua avventura sulla panchina della Nazionale dalla UEFA Nations League, dove l’Italia è stata inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia. Un sorteggio tutt’altro che facile, ma che deve essere da stimolo per gli Azzurri con l’obiettivo di voltare immediatamente pagina dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali.

Si parte il 25 settembre in casa contro il Belgio per poi volare in Turchia il 28 concludendo il girone di andata il 2 ottobre in Francia per poi terminare, visto che il nuovo calendario farà il suo debutto proprio a settembre unendo le prime due finestre stagionali per le nazionali, il 5 ottobre con la sfida interna alla Turchia. La fase a gironi si concluderà poi con le partite di ritorno con Francia e Belgio durante la pausa di novembre.