La Juventus e Luciano Spalletti vanno avanti insieme. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto dell’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028, prolungando così l’accordo che lo lega alla panchina bianconera.

L’annuncio è arrivato attraverso una nota della società, accompagnata dalle parole del CEO Damien Comolli. «Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni», ha dichiarato il dirigente. «Da quando si è unito alla nostra grande famiglia juventina ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il club e sull’intera comunità bianconera. È stato chiaro fin da subito che fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita».