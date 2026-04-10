La Juventus e Luciano Spalletti vanno avanti insieme. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto dell’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028, prolungando così l’accordo che lo lega alla panchina bianconera.
L’annuncio è arrivato attraverso una nota della società, accompagnata dalle parole del CEO Damien Comolli. «Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni», ha dichiarato il dirigente. «Da quando si è unito alla nostra grande famiglia juventina ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il club e sull’intera comunità bianconera. È stato chiaro fin da subito che fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita».
Comolli ha poi sottolineato come il progetto tecnico della Juventus passi anche dalla continuità in panchina: «Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro».
Dietro il rinnovo c’è anche un adeguamento economico importante. Secondo indiscrezioni, lo stipendio di Spalletti salirà a 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che con i bonus potrebbe arrivare fino a 6 milioni. In termini lordi, l’ingaggio base ammonterebbe a circa 9,25 milioni di euro, esclusi i premi.
Il prolungamento del contratto conferma quindi la volontà della Juventus di dare continuità al progetto tecnico affidato a Spalletti, puntando sulla stabilità in panchina per costruire il futuro della squadra.