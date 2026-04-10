Sala: «La mozione di FdI per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto»

«Se la mozione di Fratelli d’Italia per annullare la vendita di San Siro cadrà nel vuoto? Sì». E’ questo il commento del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha risposto sul tema della cessione dell’impianto cittadino a Inter e Milan a margine dell’evento per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Come noto Fratelli di Italia, il partito della premier Giorgia Meloni e all’opposizione a Milano, ha presentato durante il Consiglio Comunale di ieri una mozione con la quale ha chiesto al sindaco di annullare «in autotutela» la delibera votata dal consiglio comunale che a settembre scorso ha approvato la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a due club, in virtù dell’indagine della Procura sull’iter adottato per la vendita.