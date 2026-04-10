Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G e valuta la cessione della sua quota

Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana – noto marchio di moda italiano – e sta valutando le opzioni per la sua partecipazione nella società in vista dei negoziati con le banche creditrici. Gabbana, 63 anni, che fondò il marchio insieme all’allora compagno Domenico Dolce, ha lasciato l’incarico a dicembre. Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale amministratore delegato, ha assunto la presidenza a gennaio.

L’azienda ha confermato le dimissioni di Gabbana dai suoi ruoli societari «nell’ambito di una naturale evoluzione della propria struttura organizzativa e della governance. Queste dimissioni non hanno alcun impatto sulle attività creative svolte da Stefano Gabbana», ha dichiarato la società in un comunicato diffuso nella giornata odierna.