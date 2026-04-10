Stefano Gabbana lascia la presidenza di D&G e valuta la cessione della sua quota

Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana – noto marchio di moda italiano – e sta valutando le opzioni per la sua partecipazione nella società in vista dei negoziati con le banche creditrici. Gabbana, 63 anni, che fondò il marchio insieme all’allora compagno Domenico Dolce, ha lasciato l’incarico a dicembre. Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale amministratore delegato, ha assunto la presidenza a gennaio.
L’azienda ha confermato le dimissioni di Gabbana dai suoi ruoli societari «nell’ambito di una naturale evoluzione della propria struttura organizzativa e della governance. Queste dimissioni non hanno alcun impatto sulle attività creative svolte da Stefano Gabbana», ha dichiarato la società in un comunicato diffuso nella giornata odierna.
Secondo quanto riportato da Bloomberg, lo stilista starebbe valutando diverse alternative per la sua quota, pari a circa il 40% della società, tra cui una potenziale cessione. Il gruppo si prepara ad avviare un nuovo ciclo di trattative sul debito con i creditori. La società, a controllo familiare, è stata messa sotto pressione da un prolungato rallentamento del settore del lusso, aggravato dall’incertezza legata alla guerra in Iran. Queste difficoltà hanno pesato sui risultati e reso più complicato rispettare le condizioni previste dagli accordi sul debito.
I finanziatori di Dolce & Gabbana starebbero ora chiedendo un’iniezione di capitale fino a 150 milioni di euro nell’ambito di un più ampio rifinanziamento di circa 450 milioni di debito. Per reperire queste risorse, l’azienda starebbe valutando la cessione di asset immobiliari e il rinnovo di alcune licenze.
Nell’ambito dei cambiamenti manageriali, la società si prepara anche a nominare l’ex amministratore delegato di Gucci, Stefano Cantino, in un ruolo di vertice. L’annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana.