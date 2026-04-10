Basket, il presidente dell’Olimpia Milano: «Contatti con Oaktree, ma niente di concreto»

Nelle scorse settimane, in vista del progetto NBA Europe, si è aperto un derby milanese fra Oaktree e RedBird, fondi USA proprietari rispettivamente di Inter e Milan. Il tema riguarda anche l’Olimpia Milano, squadra di basket del capoluogo lombardo, e in particolare la possibilità di andare a rilevare la franchigia per poi procedere con l’ingresso nel nuovo ecosistema creato da NBA.

Sul tema è intervenuto Pantaleo Dell’Orco, presidente della Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione della stessa Olimpia Milano, parlando di contatti proprio con Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter: «Con Oaktree non c’è niente di concreto, sono solo parole al momento», ha dichiarato all’ANSA in riferimento alle voci su una presunta trattativa per una eventuale cessione.