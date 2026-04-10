Basket, il presidente dell’Olimpia Milano: «Contatti con Oaktree, ma niente di concreto»

Nelle scorse settimane, in vista del progetto NBA Europe, si è aperto un derby milanese fra Oaktree e RedBird, fondi USA proprietari rispettivamente di Inter e Milan. Il tema riguarda anche l’Olimpia Milano, squadra di basket del capoluogo lombardo, e in particolare la possibilità di andare a rilevare la franchigia per poi procedere con l’ingresso nel nuovo ecosistema creato da NBA.
Sul tema è intervenuto Pantaleo Dell’Orco, presidente della Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione della stessa Olimpia Milano, parlando di contatti proprio con Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter: «Con Oaktree non c’è niente di concreto, sono solo parole al momento», ha dichiarato all’ANSA in riferimento alle voci su una presunta trattativa per una eventuale cessione.
«L’impegno dell’Olimpia Milano – ha aggiunto dell’Orco in merito al progetto NBA Europe – resta con Eurolega, vediamo come si svilupperanno le trattative tra NBA Europe e la stessa Eurolega». Nel dettaglio, la franchigia milanese ha una licenza valida per giocare in Eurolega fino al 2036.
Infine, nella serata di ieri, lo stesso CEO dell’Eurolega Chus Bueno incontrato informalmente il dirigente NBA George Aivazoglou durante Fenerbahce-Real Madrid. Le parti sono attese a un confronto formale il prossimo 28 aprile per discutere insieme il possibile assetto della principale competizione europea.
Intanto, come riportato da Bloomberg, il progetto della NBA di espandersi in Europa sta incontrando lo scetticismo di diversi proprietari di club calcistici europei, potenziali investitori nella nuova lega. Se da un lato c’è interesse per un’iniziativa presentata come opportunità generazionale, dall’altro emergono dubbi su condizioni economiche, governance e soprattutto sulla scarsità di dettagli forniti prima di eventuali offerte.
Le perplessità riguardano in particolare il modello finanziario: la nuova competizione è attesa in perdita nelle fasi iniziali e la proposta prevede che la NBA trattenga una quota rilevante dei ricavi (circa il 45%), ben superiore a quella trattenuta dalla UEFA nelle competizioni calcistiche. Inoltre, restano incertezze su elementi chiave come i diritti televisivi e le fee di ingresso, con il rischio che una parte significativa dei proventi finisca agli attuali proprietari NBA più che allo sviluppo della lega europea.