Italia quinta nel ranking UEFA: negli ultimi 10 anni peggio solo nel 2021/22

La doppia sconfitta di Bologna e Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League potrebbe avere messo definitivamente la parola fine ai sogni europei dei club italiani in questa stagione. Gli emiliani sono stati battuti per 3-1 dall’Aston Villa, con una rete presa all’ultimo minuto dopo avere riaperto i giochi con Rowe.

Il quinto posto attuale è il peggiore piazzamento per l’Italia in una singola stagione negli ultimi dieci anni, al pari di quanto accaduto nel 2016/17. Per trovare una stagione peggiore bisogna andare al 2021/22, quanto il ranking ci vide addirittura sesti. Difficilmente la situazione cambierà, considerando il divario di punteggio per Bologna e Fiorentina con le avversarie di Europa League e Conference, ma sulla carta la Serie A non è ancora fuori dalla corsa al piazzamento extra per la prossima Champions.

Servirebbero tuttavia degli incastri davvero particolari per mantenere viva la speranza. Innanzitutto, Bologna e Fiorentina dovrebbero ribaltare i risultati negativi delle partite di andata e qualificarsi al prossimo turno, vincendo poi le due semifinali (andata e ritorno) e conquistando rispettivamente Europa League e Conference League. In questo modo porterebbero il ranking italiano a 21,428 punti.

La Spagna, da parte sua, raggiungerà sicuramente quota 21,344 punti, perché otterrà punti per la qualificazione alle semifinali di Champions di una tra Barcellona e Atletico Madrid. Tuttavia, da lì in avanti anche un solo pareggio nelle altre competizioni renderà impossibile per la Serie A superare la Liga.

Anche la Germania è decisamente messa meglio. Le squadre attualmente in gioco dovrebbero proseguire tutte al turno successivo, portando il punteggio almeno a 20,714 punti. Da lì in avanti dipenderà poi dai risultati che i club otterranno alle semifinali, con la possibilità di superare agilmente l’Italia.