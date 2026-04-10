Italia quinta nel ranking UEFA: negli ultimi 10 anni peggio solo nel 2021/22

La doppia sconfitta di Bologna e Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League potrebbe avere messo definitivamente la parola fine ai sogni europei dei club italiani in questa stagione. Gli emiliani sono stati battuti per 3-1 dall’Aston Villa, con una rete presa all’ultimo minuto dopo avere riaperto i giochi con Rowe.
Per la Fiorentina, invece, un netto 3-0 in favore del Crystal Palace, che lascia poche chance di qualificazione ai toscani in vista del ritorno. Un doppio stop che pesa anche sul ranking UEFA stagionale (utile per conquistare un posto extra nella prossima edizione della Champions League), che vede attualmente l’Italia in quinta posizione.
Questa la classifica dopo l’ultimo turno delle coppe europee:
- Inghilterra – 25,569 punti (posto extra in Champions garantito)
- Spagna – 20,906 punti (posto extra in Champions)
- Germania – 20,285 punti
- Portogallo – 19,300 punti
- Italia – 18,714 punti
Il quinto posto attuale è il peggiore piazzamento per l’Italia in una singola stagione negli ultimi dieci anni, al pari di quanto accaduto nel 2016/17. Per trovare una stagione peggiore bisogna andare al 2021/22, quanto il ranking ci vide addirittura sesti. Difficilmente la situazione cambierà, considerando il divario di punteggio per Bologna e Fiorentina con le avversarie di Europa League e Conference, ma sulla carta la Serie A non è ancora fuori dalla corsa al piazzamento extra per la prossima Champions.
Servirebbero tuttavia degli incastri davvero particolari per mantenere viva la speranza. Innanzitutto, Bologna e Fiorentina dovrebbero ribaltare i risultati negativi delle partite di andata e qualificarsi al prossimo turno, vincendo poi le due semifinali (andata e ritorno) e conquistando rispettivamente Europa League e Conference League. In questo modo porterebbero il ranking italiano a 21,428 punti.
La Spagna, da parte sua, raggiungerà sicuramente quota 21,344 punti, perché otterrà punti per la qualificazione alle semifinali di Champions di una tra Barcellona e Atletico Madrid. Tuttavia, da lì in avanti anche un solo pareggio nelle altre competizioni renderà impossibile per la Serie A superare la Liga.
Anche la Germania è decisamente messa meglio. Le squadre attualmente in gioco dovrebbero proseguire tutte al turno successivo, portando il punteggio almeno a 20,714 punti. Da lì in avanti dipenderà poi dai risultati che i club otterranno alle semifinali, con la possibilità di superare agilmente l’Italia.