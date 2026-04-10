Il Mef deposita la lista per il CdA di Enel: Scaroni confermato alla presidenza

Dopo alcune settimane di valutazioni all’interno della maggioranza, ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti (Lega), ha ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Al vertice di Enel, con la carica di presidente, viene confermato Paolo Scaroni, numero uno del Milan. Stessa sorte per l’AD Flavio Cattaneo. Nel dettaglio, il MEF, che detiene il 23,59% del capitale di Enel ha depositato questa lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), in vista dell’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 12 maggio: