Il Mef deposita la lista per il CdA di Enel: Scaroni confermato alla presidenza

Presentate anche le nomine per i Consigli di Amministrazione delle altre partecipate come Eni, Enav e Leonardo.

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Redazione
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Paolo Scaroni (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo alcune settimane di valutazioni all’interno della maggioranza, ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti (Lega), ha ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Al vertice di Enel, con la carica di presidente, viene confermato Paolo Scaroni, numero uno del Milan. Stessa sorte per l’AD Flavio Cattaneo. Nel dettaglio, il MEF, che detiene il 23,59% del capitale di Enel ha depositato questa lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), in vista dell’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 12 maggio:

  • Paolo Scaroni (presidente)
  • Flavio Cattaneo (ad)
  • Alessandro Monteduro (consigliere)
  • Johanna Arbib Perugia (consigliere)
  • Federica Seganti (consigliere)
  • Tiziana de Luca (consigliere)

Per quanto riguarda Enav, invece, il Mef è titolare del 53,28% del capitale sociale e in vista dell’assemblea del 14 maggio, in comune accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha redatto la seguente lista per il CdA:

  • Sandro Pappalardo (presidente)
  • Igor de Biasio (ad)
  • Stella Mele (consigliere)
  • Stefano Arcifa (consigliere)
  • Antonella Ballone (consigliere)
  • Cristina Vismara (consigliere)

Si passa così all’Eni, di cui il Mef detiene il 2,16% direttamente, mentre tramite Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) possiede il 30,91%. Questa la lista per il nuovo CdA, concordata con il Mimit:

  • Giuseppina di Foggia (presidente)
  • Claudio Descalzi (ad)
  • Matteo Petrella (consigliere)
  • Cristina Sgubin (consigliere)
  • Benedetta Fiorini (consigliere)
  • Stefano Cappiello (consigliere)

Il nuovo collegio sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi:

  • Marcella Caradonna (effettivo)
  • Andrea Parolini (effettivo)
  • Mauro Zanin (effettivo)
  • Giulia de Martino (supplente)

Infine, eccoci a Leonardo, di cui il Mef detiene il 30,2% del capitale e per cui, in vista dell’assemblea del 7 maggio, ha depositato insieme al Mimit la seguente lista di nomina per il CdA:

  • Francesco Macrì (presidente)
  • Lorenzo Mariani (ad)
  • Elena Vasco (consigliere)
  • Enrica Giorgetti (consigliere)
  • Rosalba Veltri (consigliere)
  • Trifone Altieri (consigliere)
  • Cristina Manara (consigliere)
  • Francesco Soro (consigliere)

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