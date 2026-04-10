Il Mef deposita la lista per il CdA di Enel: Scaroni confermato alla presidenza

Dopo alcune settimane di valutazioni all’interno della maggioranza, ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti (Lega), ha ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.
Al vertice di Enel, con la carica di presidente, viene confermato Paolo Scaroni, numero uno del Milan. Stessa sorte per l’AD Flavio Cattaneo. Nel dettaglio, il MEF, che detiene il 23,59% del capitale di Enel ha depositato questa lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), in vista dell’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 12 maggio:
- Paolo Scaroni (presidente)
- Flavio Cattaneo (ad)
- Alessandro Monteduro (consigliere)
- Johanna Arbib Perugia (consigliere)
- Federica Seganti (consigliere)
- Tiziana de Luca (consigliere)
Per quanto riguarda Enav, invece, il Mef è titolare del 53,28% del capitale sociale e in vista dell’assemblea del 14 maggio, in comune accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha redatto la seguente lista per il CdA:
- Sandro Pappalardo (presidente)
- Igor de Biasio (ad)
- Stella Mele (consigliere)
- Stefano Arcifa (consigliere)
- Antonella Ballone (consigliere)
- Cristina Vismara (consigliere)
Si passa così all’Eni, di cui il Mef detiene il 2,16% direttamente, mentre tramite Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) possiede il 30,91%. Questa la lista per il nuovo CdA, concordata con il Mimit:
- Giuseppina di Foggia (presidente)
- Claudio Descalzi (ad)
- Matteo Petrella (consigliere)
- Cristina Sgubin (consigliere)
- Benedetta Fiorini (consigliere)
- Stefano Cappiello (consigliere)
Il nuovo collegio sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi:
- Marcella Caradonna (effettivo)
- Andrea Parolini (effettivo)
- Mauro Zanin (effettivo)
- Giulia de Martino (supplente)
Infine, eccoci a Leonardo, di cui il Mef detiene il 30,2% del capitale e per cui, in vista dell’assemblea del 7 maggio, ha depositato insieme al Mimit la seguente lista di nomina per il CdA:
- Francesco Macrì (presidente)
- Lorenzo Mariani (ad)
- Elena Vasco (consigliere)
- Enrica Giorgetti (consigliere)
- Rosalba Veltri (consigliere)
- Trifone Altieri (consigliere)
- Cristina Manara (consigliere)
- Francesco Soro (consigliere)