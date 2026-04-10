Ufficiale, il Barcellona presenta un reclamo alla UEFA per gli arbitraggi

«Il club ritiene che vi sia stata una direzione arbitrale contraria alla normativa vigente , con un impatto diretto sullo svolgimento dell’incontro e sul suo risultato», si legge nel comunicato. Nel mirino del Barça, la direzione di gara dell’arbitro romeno Istvan Kovacs e del VAR , intervenuto per espellere Cubarsì , ma non per gli episodi dubbi in favore dei catalani, come il possibile rigore per fallo di mano di Pubill .

Come spiega lo stesso club blaugrana, «il reclamo si concentra su un’azione specifica. Al minuto 54 della partita, dopo che il gioco era ripreso regolarmente, un giocatore avversario ha toccato il pallone con la mano all’interno dell’area senza che venisse assegnato il relativo calcio di rigore (il già citato episodio che ha vito coinvolto Pubill, ndr). Il FC Barcelona ritiene che questa decisione, insieme al grave mancato intervento del VAR, costituisca un errore significativo. Di conseguenza, il club ha richiesto l’apertura di un’indagine, l’accesso alle comunicazioni arbitrali e, nel caso, il riconoscimento ufficiale degli errori e l’adozione delle misure pertinenti».

Infine, il Barça si lamenta anche degli arbitraggi avuti nelle scorse stagioni, sempre in campo europeo: «Nello stesso senso, il Barcellona ritiene che non sia la prima volta che, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, decisioni arbitrali incomprensibili abbiano gravemente danneggiato la squadra, generando un chiaro svantaggio comparativo e impedendo di competere ad armi pari con altri club».