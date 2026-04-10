Nasce ASSOCAPP, la nuova associazione di calciatori, allenatori e preparatori

Tra i promotori e soci fondatori di ASSOCAPP figura Giuseppe Dossena , ex calciatore, allenatore e campione del mondo nel 1982, da anni impegnato nella difesa dei diritti degli sportivi. Fanno parte del gruppo dei fondatori anche l’ex portiere della Nazionale Emiliano Viviano , attivo nella tutela dei diritti dei calciatori, in particolare nelle serie minori, Luca Pellegrini , campione d’Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91, e Lorenzo Marronaro , ex calciatore, agente sportivo e intermediario.

Una nuova associazione a tutela dei diritti di calciatori, allenatori e preparatori atletici , che nasce con l’intento di rappresentare le diverse categorie di tesserati e di dialogare con tutte le istituzioni del calcio italiano, per contribuire attivamente allo sviluppo di un sistema dotato di maggiore visione, equità e trasparenza. È stata costituita oggi a Roma ASSOCAPP , l’Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati.

Giuseppe Dossena e Lorenzo Marronaro hanno assunto pro tempore rispettivamente le cariche di presidente e vicepresidente, mentre Andrea Ferrato è stato nominato direttore generale. Nelle prossime settimane verranno completati gli adempimenti tecnici finalizzati alla nomina dei componenti della governance e di tutti gli organi statutari di ASSOCAPP. L’Associazione ha già ricevuto l’appoggio di centinaia tra ex calciatori e allenatori e sta raccogliendo le adesioni tra i tesserati in attività.

«I calciatori, gli allenatori e i preparatori – spiega Dossena – rappresentano una comunità con caratteristiche specifiche: condividono lo stesso ambiente, formano un gruppo riconoscibile e comunicano attraverso un linguaggio comune, fatto di esperienze, tradizioni e valori condivisi. La nostra iniziativa mira a riportarli al centro dei processi decisionali della politica sportiva. L’obiettivo non è creare ostacoli o conquistare spazi fini a se stessi. Le nostre esperienze, insieme alle competenze maturate negli anni di carriera, ci consentono di essere un interlocutore serio e autorevole, capace di proporre idee e soluzioni in collaborazione con tutte le componenti del mondo del calcio».

In una fase che impone profonde riflessioni sul sistema calcistico italiano, ASSOCAPP si propone come una realtà al servizio dell’intera comunità del calcio, dalla Serie A alle serie minori, senza distinzioni di nazionalità, genere, origini etniche, orientamenti religiosi e politici. Tra le principali finalità dell’Associazione figurano: la tutela degli interessi collettivi e individuali degli iscritti, la promozione e la tutela delle condizioni economiche, normative e previdenziali, la contrattazione collettiva con le leghe e la FIGC, la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e la collaborazione con le autorità calcistiche nazionali e internazionali per uno sviluppo equilibrato del settore.

Sono previsti inoltre servizi di assistenza legale, fiscale, previdenziale, formativa e assicurativa. ASSOCAPP intende prestare particolare attenzione alle criticità del calcio femminile, promuovendo la parità di genere sia nell’accesso alle cariche associative sia nella rappresentanza delle categorie professionali. L’Associazione prevede inoltre di rafforzare la tutela dei diritti d’immagine degli iscritti, attraverso convenzioni con soggetti specializzati, supporto nella negoziazione di contratti di sponsorizzazione, assistenza nelle attività in ambito media e lo sviluppo di una piattaforma dedicata al personal branding.

«Siamo partiti dal segmento finale – ha concluso Dossena – raccogliendo le istanze di centinaia di colleghi che chiedono maggiore trasparenza nella gestione del Fondo di Fine Carriera. Chi ha giocato o allenato deve avere certezze su come vengono investiti i propri contributi e maggiore facilità nell’accesso alle somme maturate al termine dell’attività. La nostra azione guarda all’intero percorso dei tesserati, con l’obiettivo di tutelare soprattutto le categorie meno protette e accompagnare gli iscritti dalle prime fasi della carriera fino al post-attività».