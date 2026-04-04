Al di là dei problemi atavici e delle riforme necessarie, bastava poco per andare ai Mondiali. Ma l'Italia di Gravina, Buffon e Gattuso non ci è riuscita lo stesso

Di qui le inevitabili e doverose dimissioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina e quelle, anch’esse opportune e dovute, del Capo delegazione Gianluigi Buffon, oltre che del commissario tecnico Gennaro Gattuso .

L’ora più buia . La sconfitta (ai rigori) dell’ Italia contro la Bosnia Erzegovina ha segnato il nuovo punto più basso della storia , gloriosissima, della Nazionale di calcio italiana. Il disastro di Zenica ha peggiorato il record negativo del 2022 portando a tre le edizioni consecutive nelle quali la Nazionale non si è qualificata alla fase finale dei Mondiali (per altro quest’anno allargato a 48 squadre).

Veti e mancate riforme: la sola rimozione di Gavina non risolve i problemi atavici

È evidente però che la sola rimozione di Gravina non risolve i problemi atavici del nostro movimento, visto che molti, se non la maggior parte di essi, sono precedenti e di gran lunga alla presa di potere del manager tarantino. Basti pensare, ma è solo uno degli esempi che si possono fare, alla situazione stadi che in Serie A hanno una età media di quasi 70 anni e che non a caso sono stati bollati come tra i peggiori d’Europa dal presidente UEFA Aleksander Ceferin.

Per rimanere invece al campo è sufficiente notare che l’Italia, non solo non raggiunge la fase finale dei Mondiali dal 2014, ma che, anche quando l’ha raggiunta come nel 2010 e nel 2014, non ha superato la fase a gironi. Quindi, in pratica, l’ultima partita a eliminazione diretta giocata dalla Nazionale italiana nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale è la finale Italia-Francia del 2006, ovvero 20 anni fa!

A discolpa di Gravina non si può non ricordare, piaccia o non piaccia, che alla fine è stato lui a guidare il movimento attraverso la drammatica fase del Covid dove non fu facile trovare soluzioni di fronte a un evento così talmente devastante.

Nello stesso tempo non sarebbe nemmeno onesto non ricordare che qualche riforma Gravina l’ha pure tentata e non è stata sempre e solo colpa sua se la modifica non è andata a buon fine. Per esempio non più tardi del 2024 la FIGC avrebbe visto di buon occhio la riduzione della Serie A a 18 squadre, però quando ci fu da votare soltanto Inter, Juventus, Milan e Roma in Lega si spesero per il sì e la riforma non passò. E in questo senso appare curioso il cambiamento di idea del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che all’indomani della sconfitta in Bosnia ha chiesto la riduzione della massima categoria a 16 squadre mentre in quella occasione votò contro al passaggio intermedio a 18.

Per la Serie C, l’ultimo tentativo di dare una raddrizzata al format (ma non nel numero di squadre) è stato di Ghirelli nel 2022, con una proposta cervellotica (passando da tre gironi da 20 squadre a sei gironi da 10 senza promozioni dirette) che non passò dall’assemblea dei club della terza divisione costringendo l’allora presidente a dimettersi. Da allora, le proposte sono state tante (come quella di creare una categoria intermedia tra C e D di semi-professionismo, riducendo al tempo stesso le squadre), ma senza alcun voto in assemblea.