Elezioni FIGC: la Lega Serie A convoca una assemblea per il 13 aprile

Al momento, come ha dichiarato il presidente Ezio Maria Simonelli , il massimo campionato non ha affrontato ufficialmente la questione candidati , anche se ha lasciato intendere come la figura di un ex calciatore a capo della Federcalcio non si vista di cattivo occhio anzi. E qui il nome forte è sicuramente quello di Demetrio Albertini , che ha già corso per la presidenza, venendo poi sconfitto da Carlo Tavecchio.

In seguito alle dimissioni di Gabriele Gravina da presidente FIGC e il conseguentemente appuntamento con le elezioni del nuovo numero uno del calcio italiano fissate per il 22 giugno , la Lega Serie A accelera sul tema e il 13 aprile i club del massimo campionato si confronteranno nell’ assemblea in presenza .

Dall’altro lato c’è chi sta proponendo sempre con più insistenza nomi nella storia del calcio italiano come Paolo Maldini e Alessandro Del Piero. Ma qui va prima sondata con chiarezza la posizione dei diretti interessati con il primo che ha come unica esperienza dirigenziale quella al Milan, mentre l’ex capitano della Juve è ancora a secco di incarichi da dirigente dopo l’addio al calcio giocato di ormai 11 anni fa.

Il nome che sembra mettere tutti d’accordo è invece quello di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI reduce dal successo organizzativo di Milano-Cortina. Fatto sta che la Lega di A non ha intenzione di scoprire le proprie carte, anche per non bruciare alcun candidato, ma sicuramente per il 13 maggio, data ultima per presentare le candidature ufficiali, un nome che avrà l’appoggio di tutti i 20 club dovrà essere trovato se si vuole riportare al centro del movimento la Serie A, come detto chiaramente da Simonelli.