Nuovo stadio Venezia: assegnato il bando per la gestione dell'impianto nel Bosco dello Sport

«Venezia FC SpA accoglie con soddisfazione l’aggiudicazione del bando per la concessione della gestione del nuovo stadio presso il Bosco dello Sport, dopo che la proposta presentata dalla Società è stata ritenuta idonea e conforme ai requisiti previsti. La Società ora è pronta all’ultimo passaggio procedurale rappresentato dalla sottoscrizione dell’accordo di concessione », si legge nella nota ufficiale del club lagunare.

Il nuovo stadio del Venezia si inserisce nel progetto Bosco dello Sport a Mestre e si sviluppa su un’area di 116 ettari, a Tessera, e ospiterà un impianto con una capienza di 18.500 posti, progettato e omologato per accogliere partite di calcio di Serie A, incontri di rugby e grandi eventi dal vivo, come concerti (per una capienza di circa 24.400 spettatori) e manifestazioni internazionali. I lavori si concluderanno nell’arco di 20 mesi a partire da ottobre scorso e dureranno circa 20 mesi e che porterà alla realizzazione e inaugurazione del nuovo impianto nella primavera del 2027.

La realizzazione di tale progetto costerà 319 milioni di euro, di cui 90 milioni saranno garantiti dai fondi complementari al PNRR, mentre il resto sarà stanziato tramite l’avanzo del bilancio comunale e da un mutuo.