Come riportato da La Gazzetta dello Sport , gli ultimi dettagli dovrebbero essere sistemati la prossima settimana, prima che la squadra torni a concentrarsi sulla corsa al quarto posto in Champions League. La firma è attesa prima di Pasqua e del match di Pasquetta contro il Genoa. L’intesa dovrebbe portare a un prolungamento fino al 2028 : due anni in più subito, invece della formula inizialmente ipotizzata di un anno più opzione per il successivo, una modifica concordata negli ultimi giorni.

La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a raddoppiare la durata del loro rapporto, anche se l’obiettivo rimane immutato: riportare i bianconeri a competere per il titolo già dalla prossima stagione. Il dialogo tra il tecnico toscano — arrivato a Torino il 30 ottobre al posto di Igor Tudor, con un accordo di appena otto mesi — e l’amministratore delegato Damien Comolli è ormai alle battute finali.

Spalletti stipendio Juventus – Le cifre del rinnovo sul tavolo

Restano da definire soprattutto alcuni bonus e le cifre finali dell’ingaggio, tanto che la pratica è stata già seguita dal figlio di Spalletti, avvocato. Il tecnico dovrebbe percepire uno stipendio superiore ai 5 milioni previsti dall’opzione firmata a ottobre, arrivando a circa 6 milioni a stagione (11,1 milioni di euro lordi), con eventuali premi legati alla qualificazione in Champions. Cifra che lo posizionerebbe al secondo posto per ingaggio tra i tecnici in Serie A.

Proprio la Champions è il grande obiettivo condiviso da club e allenatore. Il nuovo accordo prolungherà la durata del rapporto fino al 2028, ma la speranza è di non dover aspettare oltre la prossima stagione per tornare a giocare la massima competizione europea dopo la delusione dell’eliminazione ai playoff contro il Galatasaray. Nelle ultime otto giornate Spalletti farà di tutto per superare il Como, attualmente avanti di tre punti, e tenere dietro la Roma.

La qualificazione alla Champions avrebbe un impatto enorme anche sul mercato. In gioco ci sono premi UEFA milionari, che quest’anno – con l’eliminazione ai playoff – hanno toccato quota 64 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza. Risorse fondamentali per rafforzare la rosa e rendere più appetibile il progetto Juventus per giocatori di alto livello.

Più dei bonus personali, Spalletti pensa proprio ai rinforzi. Il tecnico ha già rilanciato diversi elementi della squadra — da Locatelli a Kelly fino a McKennie — e ora condivide con la dirigenza la cosiddetta “fase due”: inserire almeno tre giocatori di esperienza, qualità e personalità. L’idea è puntare su campioni oltre i trent’anni ma abituati a vincere, una caratteristica che oggi manca nella rosa bianconera.