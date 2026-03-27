Il Parma verso il pareggio di bilancio: rosso di 1,4 milioni nel 2025

Conti in netto miglioramento per il club ducale, rispetto al rosso di 63,3 milioni di euro fatto registrare nello scorso esercizio.

Di
Redazione
Finanza
Onefootball
Parma bilancio 2025
Kyle Krause (Andrea Staccioli / Insidefoto)

Migliorano sensibilmente i conti del Parma di Kyle Krause. Nella giornata di ieri, il consiglio di amministrazione del club ducale – che dal 2020 è guidato dall’imprenditore americano, salito al 99,9% della società nel 2024 – ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (gli emiliani prevedono l’esercizio su anno solare come Sassuolo e Torino, in Serie A). 

Il bilancio – si legge in una nota – evidenzia un risultato ante imposte positivo pari a 0,17 milioni, una perdita consolidata di esercizio pari a 1,4 milioni (in significativo miglioramento rispetto alla perdita di 63,3 milioni registrata al 31 dicembre 2024) ed un patrimonio netto consolidato positivo, pari a 31,1 milioni. 

L’andamento economico dell’esercizio mostra un sostanziale miglioramento rispetto al bilancio al 31/12/2024. «Il Consiglio ha registrato positivamente il risultato di esercizio e ringrazia la proprietà per il costante impegno che rende possibile l’attuazione dei piani societari», ha concluso il comunicato ufficiale. 

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