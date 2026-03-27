Il Parma verso il pareggio di bilancio: rosso di 1,4 milioni nel 2025

Migliorano sensibilmente i conti del Parma di Kyle Krause. Nella giornata di ieri, il consiglio di amministrazione del club ducale – che dal 2020 è guidato dall’imprenditore americano, salito al 99,9% della società nel 2024 – ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (gli emiliani prevedono l’esercizio su anno solare come Sassuolo e Torino, in Serie A).

Il bilancio – si legge in una nota – evidenzia un risultato ante imposte positivo pari a 0,17 milioni, una perdita consolidata di esercizio pari a 1,4 milioni (in significativo miglioramento rispetto alla perdita di 63,3 milioni registrata al 31 dicembre 2024) ed un patrimonio netto consolidato positivo, pari a 31,1 milioni.