Mondiali, via libera a BBC e ITV per trasmettere le sfide in chiaro su YouTube in UK

Questa assoluta novità – scrive il quotidiano inglese The Times – viene vista come la grandissima possibilità di attirare un pubblico sempre più giovane verso il calcio. La vetrina dei Mondiali e la possibilità di accedervi sulla piattaforma video più importante del web sono la perfetta combinazione per riuscire nell’intento della FIFA.

In Gran Bretagna, la BBC e l’emittente privata ITV , detentrici dei diritti televisivi dei prossimi Mondiali , potranno trasmettere i primi 10 minuti di ogni partita sui propri canali YouTube e ben cinque sfide per intero , dopo il via libera da parte della FIFA .

Al momento sono in corso valutazioni interne sia a parte della BBC che della ITV, ma sembra che le due emittenti siano sempre più convinte di sfruttare questa opportunità. Se sceglieranno ufficialmente di accettare l’offerta, dovranno concordare quali delle loro partite in diretta vorranno mostrare su YouTube per intero, e poi andare dalla FIFA per l’approvazione finale.

In linea teorica, le due emittenti potrebbero addirittura richiedere il permesso di trasmettere la finalissima per intero su YouTube. Come detto, la visione sarebbe consentita solamente nel mercato britannico, quindi la trasmissione di qualsiasi contenuto sulla piattaforma video più famosa sarebbe geo-bloccata.

Dopo l’annuncio dell’accordo fra FIFA e YouTube, inoltre, tutte le emittenti hanno la possibilità di caricare sui propri canali della piattaforma highlights estesi, interviste e altri contenuti relativi ai Mondiali in USA, Messico e Canada. Inoltre, la FIFA ha un accordo simile anche con TikTok, altro social media usato dai giovanissimi, ma solamente per un live streaming che copra alcune porzioni dei vari match.

Nel Regno Unito, BBC e ITV si divideranno la trasmissione delle 104 partite, con la seconda che trasmetterà 34 partite della fase a gironi, compreso l’esordio dell’Inghilterra contro la Croazia e la terza e ultima sfida dei gironi con Panama. Dal canto suo, la BBC mostrerà le altre 38 partite della fase a gironi, incluse Inghilterra-Ghana e Scozia-Brasile. Inoltre, il servizio pubblico britannico avrà la prima scelta delle partite dei sedicesimi e degli ottavi di finale, mentre ITV avrà le prime due scelte dai quarti di finale. Entrambe le emittenti, infine, mostreranno la finalissima in programma il 19 luglio.

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