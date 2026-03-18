Attraverso un accordo con i media partner della competizione iridata, infatti, sui rispettivi canali YouTube potranno essere pubblicati highlights in formato XXL , contenuti dietro le quinte, video brevi e on demand in grado di coinvolgere il pubblico, ampliando la portata e l’engagement complessivo.

La FIFA e YouTube hanno siglato una storica partnership che permetterà ai tifosi di tutto il mondo di godersi i tanto attesi Mondiali , suddivisi fra Stati Uniti, Messico e Canada, nella sua forma più completa possibile.

Inoltre, per la prima volta nella storia della competizione, i media partner avranno la possibilità di trasmettere in diretta i primi 10 minuti di ogni partita sui propri canali YouTube, permettendo ai tifosi di vivere l’atmosfera fin dal fischio iniziale. Inoltre, potranno trasmettere integralmente un numero selezionato di partite, coinvolgendo un pubblico globale e promuovendo la propria offerta per seguire il torneo. I partner avranno anche maggiori opportunità di monetizzare i contenuti su YouTube.

Questa collaborazione articolata offrirà ai tifosi nuovi modi di seguire la competizione, rendendo i contenuti premium accessibili anche sul canale ufficiale FIFA su YouTube. Per preparare il pubblico al torneo, la partnership permetterà inoltre di sbloccare contenuti dall’Archivio Digitale della FIFA sul canale YouTube, inclusi match completi del passato e molti altri momenti iconici della storia del calcio. Inoltre, questa partnership con YouTube consolida la strategia della FIFA sulle piattaforme preferite e rafforza l’impegno nella protezione della proprietà intellettuale. Inoltre, aumenterà le opportunità per i partner media, rafforzerà la promozione della Coppa del Mondo verso le nuove generazioni e valorizzerà il punto di vista dei creator, migliorando l’esperienza degli utenti.

«FIFA è lieta di dare il benvenuto a YouTube come Piattaforma Preferita per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Valorizzando i contenuti premium della FIFA e creando nuove opportunità per partner media e creator, questo accordo coinvolgerà i tifosi globali in modi mai visti prima», ha dichiarato il segretario generale della FIFA, Mattias Grafström –. Mentre l’attenzione del mondo si sposta sulle partite in Canada, Mexico e United States, questa collaborazione con YouTube rafforza la nostra ambizione di massimizzare l’impatto del torneo in un panorama mediatico in continua evoluzione, offrendo ai tifosi ovunque un accesso semplice a un’esperienza immersiva del più grande evento sportivo a singola disciplina della storia».

La FIFA e YouTube collaboreranno anche per garantire a una selezione globale di creator un accesso senza precedenti alla Coppa del Mondo. Questo punto di vista unico — tra storie umane, analisi tattiche e contenuti dietro le quinte — offrirà nuove prospettive sul torneo, mentre le sfide vanno in scena. Ancora prima dell’inizio della competizione, i creator contribuiranno a promuoverla e a coinvolgere pubblici diversi grazie all’accesso esclusivo all’Archivio Digitale FIFA.

«YouTube punta a offrire un approccio globale, interattivo e centrato sui tifosi nell’intrattenimento sportivo, e siamo orgogliosi di essere una piattaforma preferita per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Fornendo a partner media e creator contenuti premium e accesso senza precedenti, offriamo un’esperienza completa per tifosi e partner – ha dichiarato Justin Connolly, VP e Global Head of Media & Sports –. Che tu sia un tifoso accanito o occasionale, questa partnership contribuirà a portare una nuova generazione di fan, dimostrando che nessun’altra piattaforma unisce il mondo attorno ai grandi eventi come YouTube».