La sfida è decisiva: chi vincerà il match conquisterà il pass per la Coppa del Mondo che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico nell’estate del 2026.

Biglietti Bosnia Italia: prezzi e modalità di acquisto

Dalle ore 12 di oggi, sabato 28 marzo, fino alle ore 20 di domenica 29 marzo sono in vendita i tagliandi dedicati ai tifosi italiani. In totale sono 500 i biglietti disponibili per il settore ospiti, acquistabili al prezzo di 15 euro attraverso il sito ufficiale indicato dalla federazione.

Si tratta di una disponibilità molto limitata, considerando l’enorme richiesta registrata per la partita. Il match di Zenica è infatti uno dei più attesi delle qualificazioni europee e la vendita dei biglietti generali è andata rapidamente esaurita.

Per questo motivo i tifosi azzurri interessati a seguire l’Italia dal vivo dovranno muoversi rapidamente: i posti nel settore ospiti potrebbero terminare in pochissimi minuti.

Biglietti Bosnia Italia: partita decisiva per il Mondiale 2026

La gara tra Bosnia ed Erzegovina e Italia rappresenta l’ultimo ostacolo per gli Azzurri nel percorso dei playoff europei. Le due squadre si affronteranno in una sfida secca allo Stadion Bilino Polje, impianto da poco più di 13mila posti che ospita spesso le partite della nazionale bosniaca.

Il contesto sarà particolarmente caldo: lo stadio è noto per l’atmosfera intensa creata dai tifosi locali e per il forte sostegno alla squadra di casa. Proprio per questo la presenza dei sostenitori italiani potrebbe essere fondamentale per sostenere gli Azzurri in una delle partite più importanti degli ultimi anni.

Biglietti Bosnia Italia: il percorso delle due Nazionali

La nazionale bosniaca ha conquistato l’accesso alla finale dei playoff dopo aver eliminato il Galles ai calci di rigore, mentre l’Italia è arrivata all’ultimo atto dopo aver superato l’Irlanda del Nord per 2-0. Il match del 31 marzo sarà quindi un vero e proprio spareggio mondiale: novanta minuti (più eventuali supplementari e rigori) per decidere quale squadra volerà alla fase finale del Mondiale 2026.