Nuovo innesto per il Milan: Luke Baker nominato Senior Commercial Director

Nuovo innesto nell’organigramma del Milan. Il club rossonero ha nominato Luke Baker come nuovo Senior Commercial Director. In arrivo a Milano dopo una lunga esperienza con il Manchester United, Baker – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – riporterà direttamente al Chief Revenue Officer Maikel Oettle.

Baker arriva al Milan dopo un’esperienza di oltre otto anni con il Manchester United, dove ha ricoperto il ruolo di Partnership Sales Director. In precedenza, durante la sua carriera ha lavorato in altri colossi quali Microsoft, Apple e Kargo. All’interno del club rossonero, sarà inserito nel team commerciale e sarà responsabile delle aree partnership e sales.