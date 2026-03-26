Nuovo innesto per il Milan: Luke Baker nominato Senior Commercial Director

Nuovo innesto nell’organigramma del Milan. Il club rossonero ha nominato Luke Baker come nuovo Senior Commercial Director. In arrivo a Milano dopo una lunga esperienza con il Manchester United, Baker – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – riporterà direttamente al Chief Revenue Officer Maikel Oettle.
Baker arriva al Milan dopo un’esperienza di oltre otto anni con il Manchester United, dove ha ricoperto il ruolo di Partnership Sales Director. In precedenza, durante la sua carriera ha lavorato in altri colossi quali Microsoft, Apple e Kargo. All’interno del club rossonero, sarà inserito nel team commerciale e sarà responsabile delle aree partnership e sales.
Chi è Luke Baker? Focus sulla crescita commerciale del Milan
Il focus del suo lavoro sarà sull’accelerazione della crescita commerciale, sullo sviluppo ed esecuzione della strategia legata alle partnership e sul rafforzamento delle capacità di vendita. Per il Milan, la crescita commerciale, insieme al merchandising – oltre chiaramente al botteghino – è un driver chiave di un modello di ricavi che tende a essere sempre più diversificato e sostenibile e che ha avvicinato il club quasi a mezzo miliardo di euro nel 2024/25, plusvalenze comprese. Luke Baker (Foto: LinkedIn)
Quest’anno il Milan ha superato per la prima volta i 100 milioni di euro di soli ricavi da sponsorship, confermando un percorso di crescita strutturale, sostenuto anche da rinnovi strategici come Emirates (fino al 2031, che a tendere dovrebbe portare a 35 milioni annui di base) e Puma.