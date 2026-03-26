Il gruppo STIHL celebra 100 anni di storia: tra innovazione e leadership globale

Il marchio di motoseghe più venduto al mondo, un punto di riferimento internazionale che nel 2024 ha generato un fatturato di 5,33 miliardi di euro.

Questo è l’identikit del gruppo STIHL, fondato nel 1926 a Waiblingen, nei pressi di Stoccarda, vanta oggi una presenza in oltre 160 Paesi tra filiali dirette ed importatori, produce in impianti propri situati in sette Paesi e può contare su circa 20.000 dipendenti e più di 55.000 centri di assistenza nel mondo.

La filiale italiana si sviluppa su una superficie di oltre 27.000 metri quadrati a Cambiago, alle porte di Milano; qui sorgono il polo logistico e la sede direzionale e commerciale per il mercato nazionale, con più di 80 dipendenti.

L’infrastruttura integra soluzioni robotizzate per l’automazione dei processi e sistemi fotovoltaici orientati alla riduzione dell’impatto energetico.

Il mercato italiano: fatturato raddoppiato e 1.000 venditori su tutto il territorio

Sotto la guida dell’amministratore delegato Massimo Gallo, la filiale italiana ha più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi dieci anni, consolidando una rete capillare di oltre 1.000 rivenditori specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale, che garantiscono consulenza tecnica e assistenza qualificata agli utilizzatori.

«Il centenario non rappresenta solo una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione sul percorso di crescita e sulla capacità di innovare che ha sempre contraddistinto STIHL – dichiara l’ad Massimo Gallo –. In questi anni abbiamo rafforzato il nostro posizionamento nel mercato italiano cercando di offrire sempre una qualità costante ed assoluta tanto nei prodotti quanto nell’assistenza».