Il gruppo STIHL celebra 100 anni di storia: tra innovazione e leadership globale

Il marchio di motoseghe più venduto al mondo, un punto di riferimento internazionale che nel 2024 ha generato un fatturato di 5,33 miliardi di euro.
Questo è l’identikit del gruppo STIHL, fondato nel 1926 a Waiblingen, nei pressi di Stoccarda, vanta oggi una presenza in oltre 160 Paesi tra filiali dirette ed importatori, produce in impianti propri situati in sette Paesi e può contare su circa 20.000 dipendenti e più di 55.000 centri di assistenza nel mondo.
La filiale italiana si sviluppa su una superficie di oltre 27.000 metri quadrati a Cambiago, alle porte di Milano; qui sorgono il polo logistico e la sede direzionale e commerciale per il mercato nazionale, con più di 80 dipendenti.
L’infrastruttura integra soluzioni robotizzate per l’automazione dei processi e sistemi fotovoltaici orientati alla riduzione dell’impatto energetico.
Il mercato italiano: fatturato raddoppiato e 1.000 venditori su tutto il territorio
Sotto la guida dell’amministratore delegato Massimo Gallo, la filiale italiana ha più che raddoppiato il proprio fatturato negli ultimi dieci anni, consolidando una rete capillare di oltre 1.000 rivenditori specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale, che garantiscono consulenza tecnica e assistenza qualificata agli utilizzatori.
«Il centenario non rappresenta solo una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione sul percorso di crescita e sulla capacità di innovare che ha sempre contraddistinto STIHL – dichiara l’ad Massimo Gallo –. In questi anni abbiamo rafforzato il nostro posizionamento nel mercato italiano cercando di offrire sempre una qualità costante ed assoluta tanto nei prodotti quanto nell’assistenza».
A dimostrazione di un gruppo con radici secolari, ma con lo sguardo costantemente proiettato al futuro, proprio nell’anno del centenario STIHL accelera sul fronte dell’innovazione con un piano di sviluppo particolarmente ambizioso: sono infatti 28 i nuovi prodotti previsti in lancio, a cui si aggiungono 9 modelli già a catalogo che vengono invece rivisti e migliorati.
Numeri che restituiscono la misura di una vitalità industriale non scontata per un’azienda con una storia così lunga e una presenza così capillare sui mercati internazionali.
Un prodotto speciale per il centenario: la MS 500i Centennial Edition
A sugellare il traguardo del centenario e tra le novità indiscutibilmente più attese, l’azienda introduce una versione celebrativa di uno dei suoi prodotti simbolo, la MS 500i Centennial Edition, modello a tiratura limitatissima e dal design particolarmente accattivante di uno dei prodotti più apprezzati di sempre del sempre più ampio catalogo STIHL.
In un contesto competitivo sempre più popolato ed agguerrito, sono pochi i marchi in grado di affermarsi come veri benchmark di settore: STIHL è sicuramente uno tra questi. Un’ azienda che vanta ad oggi circa 2.800 brevetti e domande di brevetto in tutto il mondo e che non si limita a intercettare i trend, ma contribuisce stabilmente a ridefinirli, innalzando progressivamente gli standard in termini di affidabilità e prestazioni.