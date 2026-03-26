Lotito, raccolta firme per sostituire Gasparri: il capogruppo di Forza Italia al Senato si dimette

La decisione è presa. Maurizio Gasparri si prepara a lasciare la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi.
Alle ore 16.30 della giornata odierna, è stata infatti convocata a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L’ordine del giorno, firmato proprio dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: «Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo».
Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Foglio, a incaricarsi della raccolta firme sarebbe stato il senatore forzista Claudio Lotito, patron della Lazio, che avrebbe sondato i colleghi di partito e avrebbe fatto partire l’operazione.
Dopo il risultato del referendum, molto deludente anche e proprio nelle regioni guidate da presidenti forzisti, come quelle del Sud, si è aperto un aspro confronto interno agli azzurri. A sollecitare un’analisi approfondita e cambiamenti immediati sarebbe stata anche la famiglia Berlusconi.