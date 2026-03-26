Lotito, raccolta firme per sostituire Gasparri: il capogruppo di Forza Italia al Senato si dimette

La decisione è presa. Maurizio Gasparri si prepara a lasciare la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi .

Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Foglio, a incaricarsi della raccolta firme sarebbe stato il senatore forzista Claudio Lotito, patron della Lazio, che avrebbe sondato i colleghi di partito e avrebbe fatto partire l’operazione.

Dopo il risultato del referendum, molto deludente anche e proprio nelle regioni guidate da presidenti forzisti, come quelle del Sud, si è aperto un aspro confronto interno agli azzurri. A sollecitare un’analisi approfondita e cambiamenti immediati sarebbe stata anche la famiglia Berlusconi.