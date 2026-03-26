La Lazio pubblicherà alla fine del mese di marzo i risultati economico-finanziari dei primi sei mesi della stagione 2025/26. Una stagione che vede i biancocelesti fuori dalle competizioni per club UEFA e con le speranze di entrare nelle coppe europee nella prossima stagione che sono appese alla Coppa Italia.

Il primo semestre della stagione 2024/25 si era chiuso con un piccolo utile di 600mila euro per la Lazio, in calo rispetto all’utile di 40 milioni del primo semestre 2023/24, grazie alla Champions. Il club biancoceleste – che nella passata stagione ha giocato in Europa League – aveva fatto registrare ricavi per 87,5 milioni di euro e costi per 87 milioni di euro.