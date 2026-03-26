La Lazio pubblicherà alla fine del mese di marzo i risultati economico-finanziari dei primi sei mesi della stagione 2025/26. Una stagione che vede i biancocelesti fuori dalle competizioni per club UEFA e con le speranze di entrare nelle coppe europee nella prossima stagione che sono appese alla Coppa Italia.
Nel dettaglio, «in riferimento al comunicato stampa recante il Calendario degli eventi societari relativi all’esercizio compreso tra il 1° Luglio 2025 ed il 30 Giugno 2026, diffuso in data 25 Luglio 2025 […] la Lazio rende noto che il Consiglio di Gestione si riunirà in data 31 Marzo 2026 per l’esame della relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 Dicembre 2025», si legge in una nota.
Il primo semestre della stagione 2024/25 si era chiuso con un piccolo utile di 600mila euro per la Lazio, in calo rispetto all’utile di 40 milioni del primo semestre 2023/24, grazie alla Champions. Il club biancoceleste – che nella passata stagione ha giocato in Europa League – aveva fatto registrare ricavi per 87,5 milioni di euro e costi per 87 milioni di euro.