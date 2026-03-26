Calcio in lutto: è morto Giuseppe Savoldi, ex bomber di Bologna e Napoli

È morto a 79 anni Giuseppe Savoldi . A darne notizia sui social è stato il figlio Gianluca. L’ex attaccante di Bologna e Napoli era stato ribattezzato “mister due miliardi” per il trasferimento record dal club rossoblù a quello partenopeo negli anni Settanta.

«Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe». Si apre così il post pubblicato sui profili social da Gianluca Savoldi, anche lui ex calciatore e oggi allenatore.

«I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto cio, pur travolti dal dolore. Ringraziamo i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIIl e dell’lstituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche», ha aggiunto.

Savoldi vanta una lunga carriera in Serie A, prima con l’Atalanta e poi con Bologna e Napoli, club nei quali ha militato rispettivamente per sette e quattro stagioni. In carriera ha conquistato tre volte la Coppa Italia, vincendola nel 1970 e nel 1974 con gli emiliani e nel 1976 con il club campano.