Wall Street fa ricchi i manager: 49 miliardi di dollari in bonus nel 2025

Il 2025 è stato un anno da record per i manager delle aziende quotate a Wall Street . Lo scorso anno, secondo quanto riportato da Bloomberg, le società hanno complessivamente riconosciuto bonus per 49,2 miliardi di dollari (al cambio attuale, pari a 42,6 miliardi di euro), cifra mai così alta.

Un balzo in avanti da record che, secondo gli analisti, è dovuto all’allentamento delle norme su fusioni e acquisizioni voluto da Donald Trump, che di fatto ha dato una grande accelerata a questo tipo di operazioni. Tutto questo ha favorito una crescita da record per il secondo anno consecutivo.

«Wall Street ha visto una forte performance per gran parte dello scorso anno, nonostante tutti i continui sconvolgimenti interni e internazionali – ha commentato DiNapoli –. Tuttavia, stiamo vedendo una crescita più lenta dell’occupazione, e i conflitti geopolitici hanno ripercussioni globali che pongono rischi straordinari per le prospettive a breve e lungo termine del settore finanziario e per i mercati economici più ampi».

Inoltre, a irrobustire le casse di Wall Street ci sono stati 134 miliardi di dollari di ricavi da trading. E anche questa è una cifra mai registrata in passato. Gli analisti hanno confermato che questo trend continuerà a portare benefici anche per quest’anno, anche se le ultime novità internazionali, come la guerra in Iran e le continue tensioni globali, potrebbero frenare l’espansione dei mercati USA. Questo soprattutto per via dello spettro dell’inflazione, che sta influenzando tutto il mondo.

Oltre ai manager, questa crescita dei bonus fa molto bene anche alle casse dello Stato di New York che fra il 2024 e il 2025 ha incassato il 19% della totalità delle proprie risorse proprio da Wall Street. E questo record di bonus registrato lo scorso anno, secondo quanto stimato da DiNapoli, porterà 199 milioni di dollari extra alle casse statali e 91 milioni aggiuntivi alla sola città di New York rispetto al 2024.