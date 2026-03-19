Rosangela Mattei, No stadio a San Donato e nipote del fondatore dell'ENI Enrico: «Meno male che il Milan ha scelto San Siro»

«Sono veramente felice della decisione di non fare lo stadio a San Donato – ha dichiarato Rosangela Mattei a Calcio e Finanza –. Non voglio prendermi meriti, ma certamente negli scorsi mesi mi sono battuta per arrivare a questo risultato con lettere indirizzate al presidente del Milan, Paolo Scaroni , ma anche all’Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini ».

Lo stadio del Milan a San Donato Milanese è stato messo ufficialmente in soffitta a inizio anno, poco dopo che i rossoneri, insieme all’ Inter , hanno concluso l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza a San Siro e delle sue aree limitrofe dal Comune di Milano. Un esito accolto con grande soddisfazione dai comitati cittadini “No Stadio” di San Donato e anche da privati cittadini, in particolare modo da quelli con una storia legata a doppio filo alla cittadina dell’hinterland milanese. Tra questi c’è Rosangela Mattei , nipote del fondatore dell’ENI Enrico Mattei .

La storia di San Donato è nata con Enrico Mattei, zio di Rosangela: «Quando da ragazzina ogni tanto andavo a trovare d’estate lo zio Enrico che aveva l’ufficio a San Donato Milanese, nel palazzo dell’ENI c’era anche un appartamento privato dal quale mi affacciavo, e si vedeva tutta questa area verde che include anche l’Abbazia di Chiaravalle». L’Abbazia si trova a circa 1,5 km in linea d’aria dall’area San Francesco, che dal 2023 è di proprietà di SportLifeCity, società controllata al 90% dal Milan e tramite la quale RedBird, fondo che gestisce il club rossonero, ha investito 55 milioni di euro nel corso degli ultimi anni.

Proprio la vicinanza all’Abbazia di Chiaravalle – seppur il progetto stadio non interessasse quelle aree – è stato uno dei punti più importanti delle opposizioni alle quali il piano è andato incontro: «Io ho chiamato anche il priore di Chiaravalle dicendogli che si desse da fare per tutelare l’area, visto che io sono una privata cittadina. È vero che sono la nipote di Enrico Mattei, ma qualcuno avrebbe potuto pensare: “Questa a che titolo parla?”». Un interessamento, quello della signora Mattei, che è stato apprezzato proprio dal priore Stefano dell’Abbazia di Chiaravalle.

«San Donato è cresciuta grazie a Enrico Mattei, il sindaco Squeri non si deve permettere di dire “sì” a Scaroni o a chi per lui, concedendogli quella terra. Che interesse c’era? Adesso si parla di un’arena da 18mila posti e non più dello stadio, ma è una soluzione che non mi piace per nulla», ha proseguito Rosangela Mattei.

«Non esiste alcun motivo per togliere a San Donato quell’area verde. Non si sa quale sia la motivazione. C’è chi dice che ci faranno delle case, chi un grosso supermercato, non si sa nulla. Occupare quell’area significa che a rimetterci sarebbero solo i cittadini di San Donato. Ma anche per l’Abbazia di Chiaravalle. Mi sembra una cosa dove tutti dovrebbero partecipare. Per questa storia avevo mandato anche una lettera a Papa Francesco». Il mantenimento dell’area verde, del resto, combacia con il desiderio dell’Abbazia stessa.