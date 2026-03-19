Cade anche l’ultima italiana rimasta in Champions League. Nulla da fare per l’Atalanta, eliminata dal Bayern Monaco con un passivo complessivo di 10-2 tra andata e ritorno negli ottavi di finale del torneo. Troppo forti i bavaresi per i ragazzi di Palladino. Dopo la sconfitta per 6-1 a Bergamo, i nerazzurri subiscono un 4-1 in trasferta e dicono addio alla massima competizione per club UEFA.
Un percorso comunque di tutto rispetto, che migliora il risultato ottenuto dall’Atalanta nella passata stagione, quando i bergamaschi – guidati da Gian Piero Gasperini – furono eliminati ai playoff dal Club Brugge. Con l’eliminazione si chiude anche la possibilità di alzare i premi UEFA, che in caso di quarti di finale avrebbero portato ulteriori 12,5 milioni di euro nelle casse societarie.
Atalanta ricavi definitivi Champions – Le cifre per i bergamaschi
Ma a quanto ammontano i premi definitivi della Dea? Con il percorso nel girone unico e l’accesso ai playoff del torneo, l’Atalanta aveva già fatto registrare premi per oltre 59 milioni di euro, una cifra che incide in maniera positiva sui conti del club nerazzurro.
Successivamente, l’accesso agli ottavi di finale ha garantito 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Atalanta ha così superato i 70 milioni di euro, bottino che si porterà a casa dall’edizione 2025/26 del torneo. Di seguito, tutti i premi accumulati e il dato complessivo per l’Atalanta dalla Champions League in questa stagione:
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 16,83 milioni
- Quota non europea: 6,22 milioni
- Posizione in classifica: 6,63 milioni di euro
- Risultati: 9,1 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro
- TOTALE: 70,40 milioni di euro.