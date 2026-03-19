Champions, Atalanta eliminata: cambia il turno di Pasqua della Serie A

Nel dettaglio, come aveva già specificato la stessa Serie A al momento della pubblicazione di date e orari, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15.00 (anziché sabato 4 aprile, alle ore 15.00) e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno (anziché disputarsi alle ore 15.00 del 6 aprile).

L’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha effetto anche sul campionato di Serie A. Infatti, con l’addio al torneo i bergamaschi non saranno impegnati nei quarti di finale (che inizieranno martedì 7 aprile), consentendo al massimo campionato italiano di rivedere la propria programmazione.

La programmazione cambierà dunque per due partite. Per i bergamaschi il match viene posticipato di due giorni, mentre per i lariani la variazione è solamente oraria, con una gara in più posizionata a Pasquetta e una sola sfida alle ore 15.00 del sabato, quella tra Sassuolo e Cagliari.

Serie A turno di Pasqua – La nuova programmazione

Di seguito, gli orari definitivi del turno di campionato che si giocherà tra Paqua e Pasquetta:

Sabato 4 aprile 2026

15.00 – Sassuolo-Cagliari (DAZN)

18.00 – Verona-Fiorentina (DAZN)

20.45 – Lazio-Parma (DAZN/SKY)

Domenica 5 aprile 2026

15.00 – Cremonese-Bologna (DAZN)

18.00 – Pisa-Torino (DAZN/SKY)

20.45 – Inter-Roma (DAZN)

Lunedì 6 aprile 2026

12.30 – Udinese-Como (DAZN)

15.00 – Lecce-Atalanta (DAZN)

18.00 – Juventus-Genoa (DAZN/SKY)

20.45 – Napoli-Milan (DAZN)

Serie A turno di Pasqua – Niente campionato nel 2027

Ricordiamo che nel 2027 la Serie A non potrà scendere in campo del weekend pasquale. A farlo, infatti, saranno le Nazionali: nel calendario della stagione 2026/27 infatti è prevista una sosta per le nazionali che comincerà dal 22 marzo e si concluderà il 30 marzo, con la particolarità che la domenica di Pasqua sarà il 28 marzo.

Che cosa si giocherà in quella fase? In Europa ci sarà la Nations League, in particolare con i quarti di finale della Lega A e gli spareggi tra Lega A e Lega B e quelli tra Lega B e Lega C. Per le sudamericane, probabilmente, saranno previste gare amichevoli, considerando che le date per le qualificazioni ai Mondiali 2030 non sono ancora state rese note.