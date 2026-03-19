Lutto per il Como: morto a 86 anni Michael Hartono, uno dei due fratelli proprietari del club

Miliardario indonesiano e principale azionista della più grande banca del Paese per capitalizzazione di mercato, PT Bank Central Asia, è deceduto a Singapore nel pomeriggio di giovedì, secondo quanto riferito da Budi Darmawan, segretario societario del Djarum Group, una delle società di Hartono. Insieme al fratello minore, Robert Budi i due avevano un patrimonio complessivo di circa 39 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Lutto per il Como: è morto a 86 anni Michael Hartono, uno dei due proprietari del club lariano insieme al fratello Robert. Lo riporta Bloomberg.

Nato il 2 ottobre 1939 a Giava Centrale, Hartono, insieme al fratello, rilevò la fabbrica di sigarette del padre nel 1963 dopo un devastante incendio. I due contribuirono a ricostruirla e trasformarono l’azienda in uno dei più grandi conglomerati dell’Indonesia, con interessi nel settore bancario, tecnologico e dei beni di consumo.

La loro mossa più significativa arrivò dopo la crisi finanziaria asiatica della fine degli anni Novanta, quando il sistema bancario indonesiano crollò sotto il peso dei crediti deteriorati. Attraverso il loro conglomerato, Michael e Budi acquisirono una quota di controllo in BCA dall’Agenzia indonesiana per la ristrutturazione bancaria.

Sotto la loro proprietà, BCA è diventata la più grande banca privata dell’Indonesia e una delle istituzioni finanziarie più redditizie del Paese, profondamente integrata nel sistema dei pagamenti e del credito nazionale.

La famiglia Hartono ha successivamente diversificato ulteriormente nei settori dell’elettronica, delle infrastrutture per le telecomunicazioni, dell’immobiliare e del digitale, anche se il settore bancario è rimasto al centro della loro ricchezza.

Nel 2019, i fratelli Hartono hanno investito per acquistare il Como, all’epoca in Serie D: grazie anche a corposi investimenti, la gestione della famiglia indonesiana ha portato il club fino in Serie A e oggi la squadra allenata da Fabregas si trova in piena lotta per conquistare un posto in Champions League per la prossima stagione.

La morte di Michael Hartono arriva mentre il presidente indonesiano Prabowo Subianto sta intensificando il controllo governativo sulle famiglie più ricche del Paese. Lo scorso anno, il nipote di Hartono, Victor Hartono, è stato temporaneamente vietato di lasciare il Paese in relazione a un’indagine per corruzione legata a questioni fiscali.